Sigara Haram Mı? Diyanet’e Göre Sigara İçmek Günah Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?

Sigara haram mı sorusu, bireyler arasında sıklıkla tartışmalara neden olmaktadır. Bizlerde bu yazımızda siz okurlarımız için, çoğunlukla sigara kullanan bireyler tarafından merak edilen sigara içmek günah mı sorusunun yanıtlarına ve sigara içmenin dinen hükmü hakkında bilgilere yer verdik. Eğer sizde sigara içmek mekruh mu sorusunun cevabını merak ediyorsanız, tam da doğru adrestesiniz.

Sigara İçmenin Dinen Hükmü Nedir, Caiz Mi?

Yıllardır yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda ve tüm dünya genelinde tıp insanlarının da belirttiği üzere, sigara insan sağlığına oldukça zararlıdır. Gönül isterdi ki hiç bir birey bu zararlı alışkanlıkla asla haşır neşir olmasa, ancak ne yazık ki günümüzde sigara içmeyi alışkanlık haline getirmiş bireyler mevcut. Sigaranın zararları asla basite alınmaması gereken, kanserden kalp krizine kadar birçok ölümcül hastalığa neden olan zararlardır. Bunun yanı sıra sigara içmek sadece tüketiciye değil çevresindeki insanlara da zarar vermektedir.

Peki, insanoğlu için bu kadar zararlı bir şey dinimizde yasaklanmış mıdır? Bu sorunun en doğru yanıtları için Diyanet kaynaklarını baz alarak, araştırmalar yaptık. Araştırmalar sonucunda edindiğimiz bilgiler ise şu yönde;

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sigara ilgili herhangi bir ayet yoktur, ancak sigaranın insan sağlığına ve kesesine zarar olduğu gerçeği bilgisinin ışığında sigara kullanmak dini yönden caiz değildir. Çünkü;

Bakara Suresi'nin 2. Ayeti Kerimesine baktığımız zaman Cenabı Allah'ın (c.c) "kendinizi elinizle tehlikeye atmayın" ve Asaf Suresi 7. Ayeti Kerimesine baktığımız zaman da "Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz" emrettiğini görmekteyiz.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) bir hadisinde ""Ne doğrudan ne de karşılık olarak zarar vardır" buyurarak, bile isteye zarar vermekten ümmetini menetmiştir.

Ayetlerden ve hadislerde görüldüğü üzere, dinimizde kişinin kendisini, parasını ve sağlığını bilerek tehlikeye atması, elindeki nimetlere zararı dokunacak davranışlarda bulunması hoş karşılanmamaktadır. Bu durumda sigara içmek caiz değildir, çünkü hiç bir faydası olmadığı gibi sağlığa, çevreye ve keseye zarar vermekte, ayrıca gençlere ve çocuklara kötü örnektir.

Sigara İçmek Mekruh Mu?

Dini bir terim olan mekruh, Yüce Allah'ın (c.c) yasaklamadığı ancak yapılmaması gereken durumlar için kullanılır. Sigara içmenin yasaklandığı bir buyruk yok ancak, zararları net ve kesinleşmiştir. Dinimiz buyruklarına göre kendimize zarar verecek herhangi bir eylemin yapılması caiz değildir, bu nedenle sigara içmek tahrîmen mekruhtur. Tahrîmen mekruh, harama en yakın mekruh demektir.