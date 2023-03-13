Siğil Yakıldıktan Sonra Banyo Yapılır Mı? Siğil Yaktırma Sonrası Duşa Girilir Mi?

Human Papilloma Virüs-HPV isimli bir virüsün neden olduğu siğil yakıldıktan sonra banyo yapılır mı, çoğu kişinin detaylarını öğrenmek istediği bir konudur. Siğil, halk arasında yaygın olarak görülen ve birçok kişinin tedavi için uzmanlara başvurduğu bir sağlık sorunudur. İşlem yaptıranların en çok merak ettiği ise siğil yaktırma sonrası duşa girilir mi sorusudur. Siğilleri yaktırdıktan ne kadar süre sonra banyo yapılmalıdır?

Siğil Yakıldıktan Sonra Banyo Yapılır mı?

Siğilin teşhisi ve tedavisi son derece basittir. Uzmanlar fiziki muayene yoluyla anında teşhis koyabilir. Çok nadir durumlarda biyopsi yöntemine başvurulur. Tedavisi ise uzun bir zaman harcamayı gerektirir. Yaklaşık bir veya iki yıl boyunca salisilik asitli ilaçlar kullanılabilir. Ek olarak kriyoterapi (siğil yaktırma) ve lazer gibi uygulamalar yapılabilir. Siğil yaktırmadan sonra sorunlu bölge tamamen iyileşir. Ancak kişinin bağışıklık sisteminin durumuna göre zaman zaman tekrarlaması mümkündür.

Ek olarak, siğil yaktırma işleminden sonra banyo yapılmalı mı yoksa yapılmamalı mı diye düşünen kişiler bulunur. Bu uygulamadan sonra ortalama olarak 4-6 saat boyunca banyoya girmemek ve hiçbir şekilde su değdirmemek daha doğrudur. Aksi takdirde o bölgede enfeksiyon oluşma riski ortaya çıkar. Bu ise daha geç iyileşmesi anlamına gelir. Siğillerin iyileşme süresi, bulundukları bölgeye göre farklılık gösterir. Ancak genel olarak 1 haftalık bir süre sonucunda büyük oranda iyileşmiş olurlar.

Siğil Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

Vücudun farklı birçok bölgesinde ortaya çıkan siğiller, Human Papilloma Virüs-HPV adında bir virüsten dolayı meydana gelirler. Buna karşın, her insanın bağışıklık sistemi farklı çalıştığı için bir kişi bu virüse maruz kalsa bile bedeninde siğil oluşmayabilir. Ancak genel olarak bulaşıcı kabul edildiğinden dolayı siğille temas eden kıyafet ve havluların ortak kullanılmaması tavsiye edilir. Siğiller, derinin üst tabakasında bir enfeksiyona yol açar ve daha geniş bölgelere yayılabilirler. Temasla bile bulaşabildiği için son derece dikkatli olmakta fayda vardır.

Bunun için siğilli bölge, vücudun diğer bölümlerine değdirilmemelidir.

Yastık kılıfı, havlu, eldiven, çorap vb. diğer giysiler ortak kullanılmamalıdır.

Spor salonlarında mutlaka ayakkabı, evde ise çorap ve terlik giyilmelidir.

Bu tip önlemler almak siğilin bulaşmasını veya yayılmasını büyük ölçüde engeller. Siğiller çeşitlerine göre 4'e ayrılır. Bunlar; basit siğiller (Verruca Vulgaris), ayak tabanı siğilleri (Verruca Plantaris), düz siğiller (Verruca Plana) ve genital siğillerdir (Verruca Acuminata).

Siğillerin belirtileri arasında ise şunlar yer alır;

Deri üzerinde oluşan küçük ve etli yumruların olması

Pıhtılaşmış küçük damarlara sahip olması

Beyaz, pembe veya ten renginde olması