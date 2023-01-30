Şınav Nasıl Çekilir? Doğru Şınav Pozisyonu Nasıldır, Günde Kaç Tane Çekilmelidir?

Şınav nasıl çekilir, birçok kişinin merak ettiği bir sorudur. Günde kaç şınav çekilmeli sorusu kadar Yarım şınav nasıl çekilir araştırması da çok önemlidir. Nasıl doğru şınav çekilir, spor salonlarındaki eğitmenler tarafından da öğretilir. 1 günde kaç şınav çekilir? Şınavın sporun temel antrenman uygulamalarından olduğu bilinmelidir. Doğru şınav pozisyonu gibi konu ile ilgili merak edilen hususlar yazımızın devamında.

Şınav Nasıl Çekilir?

Şınav çekmekten maksimum verim almak adına şınavın nasıl çekileceği çok önemlidir. Şınav, omuz, kol ve karın kaslarının geliştirilmesi için faydalı bir spor türüdür. Mat üzerinde çekilen şınav, kollar üzerinde inip kalkarak yapılan bir harekettir. Şınav pozisyonu alınırken öncelikle eller omuz genişliğinde açılır ve yere paralel olacak şekilde öne doğru uzatılır. Sonrasında pozisyon hiç bozulmadan öne doğru yatılır. Yatma esnasında kollar gergin ve yere dik pozisyonda olmalıdır. Vücut ise tamamen düz, ayaklar parmak uzunda, baş karşıya bakar pozisyondadır.

Doğru şınav pozisyonunu bulduktan sonra sıra nasıl şınav çekileceğine gelir. Şınav çekmek, göğsün yere yaklaştırılarak tekrar şınav pozisyonuna gelinmesini ihtiva eder. Göğüs yere yaklaştırılırken yere 1 yumruk kalacak kadar yaklaşılmalıdır. Bu mesafe yaklaşık 10 cm'e karşılık gelir. Söz konusu mesafe aralığına mümkün olduğu kadar riayet edilmelidir. Göğsün yere yaklaştırılıp tekrar yukarı kaldırılması 1 şınavdır.

Günde Kaç Şınav Çekilmeli?

Günde kaç şınav çekilmesi gerektiği tamamen kişinin antrenman hedefi ile ilgili bir durumdur. İlk antrenman günlerinde kollarınız yorulabilir. İlk günlerde mümkün olduğu kadar az sayıda şınav çekerek antrenmana başlayabilirsiniz. Birkaç gün sonra şınav sayısını artırabilirsiniz. Örneğin ilk günlerde günde 10 şınav çekip, 1 hafta sonra bu sayıyı 15'e ve her hafta 5 şınav artırmak üzere hedefinizi belirleyebilirsiniz.

Şınav antrenmanını set şeklinde de yapabilirsiniz. Örneğin kapasiteniz tek seferde 30 şınav çekmek ise daha düşük şınav sayısı ile toplamda daha çok şınav çekebilirsiniz. Örneğin tek seferde 10 şınav çekip, 2 dakika dinlenip tekrar 10 şınav çekebilirsiniz. Bu uygulamayı toplam 50 ya da 100 şınav olacak şekilde devam ettirebilirsiniz.

Şınav çekerek birkaç hafta içinde kol, omuz ve karın kaslarınızın geliştiğini hissedeceksiniz. Yapılan uygulama ile kendinizi daha dinç ve güçlü hissetme fırsatı bulabilirsiniz. Şınavda doğru pozisyon ve doğru antrenman çok önemlidir. Aksi durumda çeşitli sakatlanmalar söz konusu olabilir. Bu kapsamda uzman antrenmanların tavsiyelerini de dikkate alabilirsiniz.