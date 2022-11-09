Sinop’un Neyi Meşhur? Sinop’un Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alan Sinop, tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yaşanan kültürel çeşitlilik nedeniyle Sinop'un neyi meşhur sorusunun yanıtı elbette mutfağı olmuştur. Sinop'un meşhur yemekleri her gün pek çok ziyaretçinin sofrasını süslüyor. Eğer siz de Sinop'un nesi meşhur diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Yazımızın devamında Sinop nesiyle meşhur sorusunun yanı sıra şehrin yöresel yemekleri, tatlıları, içecekleri ve yiyecekleri neler sorularının da yanıtlarını bulabilirsiniz.

Sinop'un Meşhur Yemekleri Nelerdir?

Karadeniz'in incisi Sinop, turizm açısından oldukça güzel yerlere sahip olmasıyla biliniyor. Tüm bu güzelliklerinin yanı sıra mutfağıyla da dikkat çeken Sinop'un meşhur yemeklerini aşağıda derledik:

Palamut Pilaki: Özellikle eylül ayında yani palamutların çıkmaya başladığı dönemden başlayarak kış boyunca sofraları süsleyen palamut pilaki, çeşitli sebzeler ve baharatlar ile hazırlanıyor.

Katlama: Bir tür gözleme olarak bilinen katlama, ağızda dağılan yumuşacık yapısıyla çay saatlerinin yanı sıra kahvaltıların da gözdesi.

Islama: Genellikle özel günlerde yapılan bir yemek olan ıslama, ince bir hamura tavuk eti ve ceviz eklenerek yapılıyor. Sinop'a giden herkesin mutlaka denemesi gereken bir lezzet olan ıslama, farklı şekillerde de hazırlanabiliyor.

Mısır Çorbası: Sinop, mısır yetiştiriciliği alanında ön sıralarda yer alıyor. Bir şifa kaynağı olarak tüketilen mısır çorbası, doğal malzemelerden hazırlanıyor.

Sinop Mantısı: Sinop mantısını diğer mantılardan ayıran en önemli özellik fındık ve fıstık tanelerinden oluşması. Sinop mantısı, deneyen herkesi kendine hayran bırakıyor.

Nokul: Çay saatlerinin vazgeçilmezi oklan nokul, Sinop mutfağının en leziz hamur işlerinden biridir. Dilerseniz hamur içerisinde üzüm, kıyma, ıspanak ya da ceviz ekleyebilirsiniz.

Sinop mutfağının eşsiz lezzetleri elbette bunlarla sınırlı değil. İçli tava, sirkeli pırasa, keşkek ve kestaneli iç pilav gibi çeşitli lezzetleri Sinop'ta mutlaka denemelisiniz.

Sinop'un Meşhur Tatlıları Nelerdir?

Sinop'un meşhur mutfağında pek çok tatlı da yer alıyor. Sinop mutfağının en leziz tatlılarını aşağıda bulabilirsiniz:

Prenses: Sinop mutfağının mantıdan sonra en çok tercih edilen lezzet prensestir. Üstelik prenses tatlısının kökeni tam tamına 60 yıl öncelerine dayanıyor. İki tartolet hamurunun arasına eklenen hafif bir krema ve çikolata kaplamasının birleşiminden hazırlanan bu tatlı, dünyada da büyük bir ilgi odağı olmuştur.

Sıkmık Tatlısı: Görsel olarak lokma tatlısına benzeyen sıkmık tatlısı, evlerde kolaylıkla hazırlanabiliyor. Bu tatlı genellikle özel günlerde ve ramazan aylarında sıklıkla yapılıyor. Hafif ve mideyi rahatsız etmeyen yapısıyla sıkmık tatlısı, pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.

Hamursuz Tatlısı: Sinop'ta sıklıkla yapılan bir tatlı olan hamursuz tatlısı, son derece ilgi çekici bir yapıya sahip. Hafif yapısı sayesinde herkesin gözdesi haline gelmiş bir tatlı olan hamursuz, sütlü bir kıvamda hazırlanıyor.

Sinop Şehrinde Hediyelik Olarak Ne Alınır?

Sinop şehrinde keyifli bir seyahatin ardından hediyelik eşya almak isteyebilirsiniz. Sinop'tan dönerken alabileceğiniz hediyelik eşyaları aşağıda bulabilirsiniz: