Şira Ne Demek? Kuran’da Geçen Şira Yıldızı Nedir, Hangi Yıldızdır ve Önemi Nedir?

Şira ne demek merak edenlerden misiniz? Bu kelime Kuran'da geçmesiyle de oldukça merak konusudur. Şira Türkçe anlamı arattığınız zaman Arapçadan çeviri bulabilirsiniz. Çünkü aynı zamanda kökeni Arapçaya dayanan bir kelimedir. Şira nedir diye baktığınızda esasen bir yıldız adı olduğunu görürsünüz. Şira hangi yıldız bilmek istiyorsanız haberimizin devamında Kuran'da geçen şira yıldızı nedir, şira ne demek sorularını cevaplandıracağız.

Şira Nedir, Ne Nemektir?

"Saç" anlamına gelen şar kökünden türeyen şira kelimesi parlak yıldız anlamına gelir. Arap dilbilimcilerin şira kelimesinde Arapça asıllı kabul etmelerine rağmen başka görüşler bu kelimenin eski Yunan diline ait sirius isminin Arapçalaşmış hali olabileceği görüşündedir. Kuran ı Kerim'de ise yıldızlar çeşitli kelimelerle anlatılırken sadece şira özel adıyla kullanılmıştır. Bazı kaynaklarda ya da tefsirlerde ise şiranın diğer isminin mirzem olduğu görünür. Osmanlıca da ise şira kelimesi satmak ya da yelken anlamına gelir. Astronomide ise terim anlamında kullanılır. Bazı öğretilerde çakal, köpek ve kurt şeklinde betimlenmiştir.

Şira Hangi Yıldızdır, Önemi Nedir?

Kuran ı Kerim'de özel ismiyle belirtilen tek yıldız şiradır. Bu yüzden şiranın önemli bir yıldız olduğunu anlarız. Necm suresinde şu şekilde geçer,"şira'nın da Rabbi Allah'tır". Şira yıldızı esasen bir çift yıldızdır. Güneyde olan şira-yı Yemanniye, kuzeyde olan ise şira-yı Şamanniye olarak adlandırılmaktadır. Ama asıl olan samanyolu galaksisinin ve büyük köpek takımyıldızının en parlak yıldızı olan güneye düşen şira-yı Yemanniye'dir. Güneşten 23 kat daha parlak ve 50 kat daha büyük olan şira, gökyüzünün en parlak yıldızı kabul edilir. Doğuş zamanı ay ile hemen hemen aynı olan şira, Şubat ve mart aylarında dünyanın her yerinden çıplak gözle görülebilir. Şira yıldızı dünya çapında sirius adıyla bilinir. Ve yılda sadece bir kez gerçekleşen sirius güneş kavuşumu bazı kesimler için önemlidir. Çünkü bir yıllık kaderinin baştan yazıldığı, kadersel etkilerin ortaya çıktığı gün olduğuna inanılır. Bu gün de dualar edilir, meditasyon yapılır ve dilek tutulur. Eski uygarlıklardan beri şans, bereket, güç ve mutluluk günü olarak kabul edilir. Bu yüzden eski çağlardan bu yıldıza büyük önem verilir ve dünya üzerinde etkili olduğu düşünüldüğü için şiraya tapan kavimler mevcuttur. Bu yıldıza tapanlardan dolayı Necm suresi 49. ayeti inmiştir ve ayet şu şekildedir;"şiranın da Rabbi Allah'tır".

Sirius Yıldızının Hikayesi

Eski uygarlıktaki toplumlar Ra'nın güneşi olarak siriusu bilmiştir. Yani bir anlamda güneş sisteminin güneşi olarak görmüşlerdir.

Cennetin kapısına varabilmek için dört kardeş yola çıkar. Bu kardeşlerden ilki, iyi bir savaşçıdır. İkincisi ise usta bir şairdir. Üçüncüsü ise ünlü bir aşıktır. Dördüncüsünün ise gurur duyduğu bir varlığı vardır. Bu varlığı da bir köpektir. Dördüncü olan kardeş en küçük kardeştir. Bu kişi birinci kardeşini savaş meydanında kaybeder. İkinci kardeşini bir düğünde kaybeder. Üçüncü kardeşini de güzel bir prensesin kollarında bırakır.

Tek başına kalan dördüncü kardeş cennet kapısına ulaşır. Fakat köpeğini cennete kabul ettiremez.

Dördüncü kardeş bu yüzden cennete girmeyi kabul etmez. Bu yolculuğu cennetten bilenler ve izleyenler bu kişiye soru sorar. Sordukları soru ise neden kardeşlerini bıraktığı halde köpeğini bırakmayı kabul etmemesidir. Bu soruya cevap olarak dördüncü kardeş diğer kardeşlerinin kendi kaderini izlediğini fakat köpeğinin ise ona büyük bir bağlılıkla sadık olduğunu söyler.

Bu olay üzerine dördüncü kardeşin köpeği cennette bir takım yıldızına dönüşür. İşte bu yıldıza da Sirius ismi verilir. Hint efsanesine göre en parlak yıldız olan Sirius cennetteki köpeğin kalbidir.