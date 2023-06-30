Şirinler Karakterleri - Şirinlerin İsimleri, İngilizce Adları ve Özellikleri Nelerdir?

Şirinler karakterleri, başta çocuklar olmak üzere herkesin ilgisini çeker. Şirinlerin isimleri nelerdir şeklinde küçük bir araştırma yaptığınızda bu karakterlerin t-shirt gibi giyeceklere de işlendiğini göreceksiniz. Kaç tane şirin vardır konusu da genel kültür açısından önemlidir. Konu ile ilgili merak edilenlerden biri de Şirinler karakterlerinin İngilizce isimleridir. Şirinler İngilizce isimleri ve konu ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Şirinler Karakterleri ve İngilizce İsimleri

Şirinler çizgi filminde toplam 14 adet şirin karakteri vardır. Bunların yanına Şirinler köyüne düşman olan Gargamel ve onun kedisi olan Azman da eklendiğinde bu karakterlerin sayısı 16'ya çıkar. Söz konusu çizgi film, iyi kalpli Şirinler ile onlara düşman olan Gargamel'in arasında geçen mücadeleyi konu alır. Şirinler çizgi filmindeki karakterler ve bunların İngilizce isimleri aşağıdaki gibidir.

Şirin Baba-Papa Smurf

Şirine-Smurfette

Şakacı Şirin-Jokey Smurf

Gözlüklü Şirin-Brainy Smurf

Süslü Şirin-Pretentious Smurf

Tembel Şirin-Timid Smurf

Sakar Şirin-Clumsy Smurf

Obur Şirin-Greedy Smurf

Usta Şirin-Handy Smurf

Güçlü Şirin-Hefty Smurf

Hayalci Şirin-Nosey Smurf

Korkak Şirin-Scaredy Smurf

Somurtkan Şirin-Grouchy Smurf

Bebek Şirin-Baby Smurf

Gargamel ve Azman

Şirinlerin İsimleri Nelerdir?

Şirinlerin isimleri, yaptıkları işlerle ilgili olarak koyulmuştur. Örneğin Şirin Baba, Şirinler Köyünün ve Şirinlerin lideridir. Usta Şirin, sürekli çalışan ve yapı işlerinden anlayan bir şirindir. Somurtkan Şirin sürekli somurtan, Obur Şirin sürekli yemek yiyen şirindir.