Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Haberleri Şirinler Karakterleri - Şirinlerin İsimleri, İngilizce Adları ve Özellikleri Nelerdir?
Giriş Tarihi: 30.6.2023 09:03 Son Güncelleme: 30.6.2023 09:04

Şirinler Karakterleri - Şirinlerin İsimleri, İngilizce Adları ve Özellikleri Nelerdir?

Şirinler, ülkemizde en çok izlenen ve beğenilen çizgi filmlerden biridir. Çizgi filmdeki en çok ilgi çeken şirinler karakterleri ve bunların özellikleridir. Bu kapsamda Şirinlerin isimleri nelerdir sorusunun cevabını merak edebilirsiniz. Bunun yanında kaç tane şirin vardır sorusunu da araştırmak isteyebilirsiniz. Şirinler İngilizce isimleri gibi merak edilen konuların cevaplarını sizler için araştırdık.

Şirinler Karakterleri - Şirinlerin İsimleri, İngilizce Adları ve Özellikleri Nelerdir?

Şirinler karakterleri, başta çocuklar olmak üzere herkesin ilgisini çeker. Şirinlerin isimleri nelerdir şeklinde küçük bir araştırma yaptığınızda bu karakterlerin t-shirt gibi giyeceklere de işlendiğini göreceksiniz. Kaç tane şirin vardır konusu da genel kültür açısından önemlidir. Konu ile ilgili merak edilenlerden biri de Şirinler karakterlerinin İngilizce isimleridir. Şirinler İngilizce isimleri ve konu ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Şirinler Karakterleri ve İngilizce İsimleri

Şirinler çizgi filminde toplam 14 adet şirin karakteri vardır. Bunların yanına Şirinler köyüne düşman olan Gargamel ve onun kedisi olan Azman da eklendiğinde bu karakterlerin sayısı 16'ya çıkar. Söz konusu çizgi film, iyi kalpli Şirinler ile onlara düşman olan Gargamel'in arasında geçen mücadeleyi konu alır. Şirinler çizgi filmindeki karakterler ve bunların İngilizce isimleri aşağıdaki gibidir.

  • Şirin Baba-Papa Smurf
  • Şirine-Smurfette
  • Şakacı Şirin-Jokey Smurf
  • Gözlüklü Şirin-Brainy Smurf
  • Süslü Şirin-Pretentious Smurf
  • Tembel Şirin-Timid Smurf
  • Sakar Şirin-Clumsy Smurf
  • Obur Şirin-Greedy Smurf
  • Usta Şirin-Handy Smurf
  • Güçlü Şirin-Hefty Smurf
  • Hayalci Şirin-Nosey Smurf
  • Korkak Şirin-Scaredy Smurf
  • Somurtkan Şirin-Grouchy Smurf
  • Bebek Şirin-Baby Smurf
  • Gargamel ve Azman

Şirinlerin İsimleri Nelerdir?

Şirinlerin isimleri, yaptıkları işlerle ilgili olarak koyulmuştur. Örneğin Şirin Baba, Şirinler Köyünün ve Şirinlerin lideridir. Usta Şirin, sürekli çalışan ve yapı işlerinden anlayan bir şirindir. Somurtkan Şirin sürekli somurtan, Obur Şirin sürekli yemek yiyen şirindir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şirinler Karakterleri - Şirinlerin İsimleri, İngilizce Adları ve Özellikleri Nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA