Şirinler Karakterleri - Şirinlerin İsimleri, İngilizce Adları ve Özellikleri Nelerdir?

Şirinler karakterleri, başta çocuklar olmak üzere herkesin ilgisini çeker. Şirinlerin isimleri nelerdir şeklinde küçük bir araştırma yaptığınızda bu karakterlerin t-shirt gibi giyeceklere de işlendiğini göreceksiniz. Kaç tane şirin vardır konusu da genel kültür açısından önemlidir. Konu ile ilgili merak edilenlerden biri de Şirinler karakterlerinin İngilizce isimleridir. Şirinler İngilizce isimleri ve konu ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.
Şirinler çizgi filminde toplam 14 adet şirin karakteri vardır. Bunların yanına Şirinler köyüne düşman olan Gargamel ve onun kedisi olan Azman da eklendiğinde bu karakterlerin sayısı 16'ya çıkar. Söz konusu çizgi film, iyi kalpli Şirinler ile onlara düşman olan Gargamel'in arasında geçen mücadeleyi konu alır. Şirinler çizgi filmindeki karakterler ve bunların İngilizce isimleri aşağıdaki gibidir.
Şirinlerin isimleri, yaptıkları işlerle ilgili olarak koyulmuştur. Örneğin Şirin Baba, Şirinler Köyünün ve Şirinlerin lideridir. Usta Şirin, sürekli çalışan ve yapı işlerinden anlayan bir şirindir. Somurtkan Şirin sürekli somurtan, Obur Şirin sürekli yemek yiyen şirindir.