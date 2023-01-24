Şişli Camii Nerede? Yol Tarifi İle Şişli Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul ilimizde ulaşım ve yerleşim ile ilgili merak edilen noktalar olmaktadır. Şişli camii nerede sorusunun internette aranması da bu şekilde karşımıza çıkabilir. Görmek ve ziyaret etmek isteyenlerin sıklıkla aradığı sorulardan olan Şişli cami hangi ilçede ya da Şişli camiini kim yaptırmıştır sorularının cevaplarına birlikte göz atalım. Peki Şişli camine nasıl gidilir biliyor musunuz? İşte detaylar.
Şişli cami, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunur. Halaskargazi Caddesi ile Abide-i Hürriyet Caddesi'nin kesişmesi ile oluşmuş adacık bir oluşumun üzerinde yer almaktadır. Merkezi bir konumda bulunması ve eski bir cami olması hem ziyaretçilerin hem de ibadet etmek için gelenlerin yoğun ilgisini çekmesine neden olmaktadır.
İstanbul ilimizin Şişli ilçesinde bulunan bir camidir. Açılış tarihi olarak 1949 yılı karşımıza çıkar. Hala aktif olarak kullanılan camilerimizden biridir.
Şişli Cami'nin tasarımı Vasfi Egeli tarafından yapılmıştır. İnşaatına 1945 yılında başlanan caminin tek mimarı Vasfi Egelidir ama Fikri Santur, Nazimi Yanal ve Vahan Kantarcı tarafından inşa edilmiştir. 1949 yılının Ramazan ayında ziyaretçilere açılan caminin inşaatının tam olarak bittiği tarih ise 1950 yılıdır.
Her caminin hem mimarisinde hem de süslemelerinde kendine ait özellikleri bulunmaktadır. Şişli ilçesinde bulunan Şişli caminin özellikleri ise şu şekilde karşımıza çıkar;
Şişli merkezde bulunan ve ulaşımı oldukça kolay olan Şişli caminin açık adresi ise şöyledir;