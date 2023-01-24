Şişli Camii Nerede? Yol Tarifi İle Şişli Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul ilimizde ulaşım ve yerleşim ile ilgili merak edilen noktalar olmaktadır. Şişli camii nerede sorusunun internette aranması da bu şekilde karşımıza çıkabilir. Görmek ve ziyaret etmek isteyenlerin sıklıkla aradığı sorulardan olan Şişli cami hangi ilçede ya da Şişli camiini kim yaptırmıştır sorularının cevaplarına birlikte göz atalım. Peki Şişli camine nasıl gidilir biliyor musunuz? İşte detaylar.

Şişli Camii Nerede?

Şişli cami, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunur. Halaskargazi Caddesi ile Abide-i Hürriyet Caddesi'nin kesişmesi ile oluşmuş adacık bir oluşumun üzerinde yer almaktadır. Merkezi bir konumda bulunması ve eski bir cami olması hem ziyaretçilerin hem de ibadet etmek için gelenlerin yoğun ilgisini çekmesine neden olmaktadır.

Şişli Cami Hangi İlçede?

İstanbul ilimizin Şişli ilçesinde bulunan bir camidir. Açılış tarihi olarak 1949 yılı karşımıza çıkar. Hala aktif olarak kullanılan camilerimizden biridir.

Şişli Camiini Kim Yaptırmıştır?

Şişli Cami'nin tasarımı Vasfi Egeli tarafından yapılmıştır. İnşaatına 1945 yılında başlanan caminin tek mimarı Vasfi Egelidir ama Fikri Santur, Nazimi Yanal ve Vahan Kantarcı tarafından inşa edilmiştir. 1949 yılının Ramazan ayında ziyaretçilere açılan caminin inşaatının tam olarak bittiği tarih ise 1950 yılıdır.

Şişli Cami'nin Özellikleri

Her caminin hem mimarisinde hem de süslemelerinde kendine ait özellikleri bulunmaktadır. Şişli ilçesinde bulunan Şişli caminin özellikleri ise şu şekilde karşımıza çıkar;

Şişli caminin 1 ana kubbesi, ana kubbenin etrafında da üç yarım kubbesi bulunur.

Etrafı duvarlarla çevrilidir ve avlusuna geçmek için iç kapı kullanılır.

Avlusu oldukça geniştir. Geniş avluda bulunan şadırvan da oldukça işlevsel ve büyüktür.

Giriş kapısı üzerindeki hat sanatı işlemeleri Hamit Aytaç'a aittir.

Caminin içindeki ve dışındaki tüm hat süslemeleri Hamit Aytaç, Macit Ayral ve Halim Özyazıcı tarafından yapılmıştır.

Şişli Camine Nasıl Gidilir?

Şişli merkezde bulunan ve ulaşımı oldukça kolay olan Şişli caminin açık adresi ise şöyledir;