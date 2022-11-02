Sivas’ın Neyi Meşhur? Sivas’ın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Tarihi ve kültürel yapısı ile bilinen Sivas doğal güzelliklerinin yanı sıra mutfağı ile de dikkatleri çekiyor. Sivas hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de yemekleridir. Sivas'ın hangi tatlısı meşhur? Sivas'ta ne meşhur? Sivas hangi tatlısı meşhur? Sivas'tan ne alınır yiyecek, içecek olarak? Sivas gezileriniz için bu içeriğimizde aradığınız her bilgiyi bulabilirsiniz.

Sivas'ın Neyi Meşhur?

Sivas'ta ne meşhur denilince aklan gelen ilk şey Kangal Köpekleri olacaktır. Dünyaca ünlü olan bu Türk kökenli köpek ırkı, çoban ve bekçi köpeği olarak ün kazanmıştır. Bu ırkın ismi ise Sivas'ın Kangal ilçesinden gelmektedir. Kangal köpeklerinin yanı sıra Sivas, yemekleri ile de ön plana çıkmaktadır.

Sivas'ın Nesi Meşhur?

İç Anadolu'nun en eski ve büyük tarihi öneme sahip şehirlerinden biri olan Sivas, kültürel zenginliği ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Coğrafi konumu itibari ile Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ilçeleri olan bu ilimiz etkileşim içinde bulunduğu komşu şehirlerin kültürleri ile de yakınlık göstermektedir.

Sivas'ta Ne Meşhur? Sivas'ın Yöresel Yemekleri

Sivas Köftesi: Sivas köftesini diğer köftelerden ayıran özelliği içinde bayat ekmek, soğan ve baharat olmamasıdır. Sadece su, kıyma ve kaya tuzu ile yapılan bu köftenin tadı damaklarda uzun süre kalacak cinsten.

Hingel: İçerisinde kıyma ya da patates konularak yapılan bir çeşit mantı.

Sübüra: Kare ya da yuvarlak hamurlar ve yoğurtla hazırlanan bir çorba.

Peskütan Çorbası: Yarma ve yoğurttan yapılan bir çorba

Bunların yanı sıra, oldukça zengin olan Sivas mutfağının diğer lezzetleri ise şu şekildedir: Sivas Kebabı, Patlıcan Pehli, Sivas Ketesi, Yumurtalı Sübüra, Divriği Pilavı, Kıymalı Patatesli Kömbe, Madımak, Kesme Aşı, Cılbır, Babiko, İçli Köfte, Pezik.

Sivas geniş mutfağı ile bize farklı farklı yemek seçenekleri sunuyor. Ana yemekleri ve hamur işi ile sofraları süsleyen Sivas'ın tatlıları da oldukça ünlüdür. Birçok tatlı seçeneği de olan Sivas hangi tatlısı meşhur olmuştur?

Sivas gezinizde tadabileceğiniz ya da sevdiklerinize alabileceğiniz tatlılar arasında; Kelle Tatlısı, Gazete Baklavası ve Kalburabastı (Hurma Tatlısı) yer almaktadır. Tatlı olmasa da Sivas Katmeri de atıştırmalık ve kahvaltılık olarak tercih edilen lezzetlerden birisidir.

Sivas'tan Ne Alınır?

Sivas'ı gezip görmek için ya da farklı nedenlerle gittiyseniz dönüşte eliniz boş gitmeniz neredeyse imkansızdır. Sivas'a gittiniz ve Sivas'tan ne alınır yiyecek, içecek diyorsanız gelin listeyi birlikte inceleyelim. Paketli şekilde satılan Hingel (Mantı), Salata Kurutması, Sivas Ketesi, Pezik Turşusu, Zara Küp Peyniri, Tulum Peyniri, dondurulmuş Sivas Köftesi, tereyağı ve Telveli Kahvecisinden aromalı kahveler alabilirsiniz.