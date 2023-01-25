Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ne İş Yapar? Sivil Havacılık Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği ne yapar sorusu bu bölümde okumayı planlayan bireyler tarafından merak edilmektedir. Fakülte tercihleri yapılırken en önemli kıstaslar arasında bölümün iş imkanları olduğu için sivil havacılık düşünenler sivil havacılık iş imkanları hakkında araştırmalar yapmakta, sivil havacılık ulaştırma mezunu nerede çalışır merak etmektedir. Peki, sivil hava ulaştırma işletmeciliği ne iş yapar? Detaylı yanıtlar içeriğimizde sizi beklemektedir.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ne İş Yapar?

Son yıllarda oldukça revaçta olan üniversite bölümlerinden Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü, ön lisans ve lisans programları ile pek çok üniversitede mevcuttur. Bu bölümü okumak isteyen bireylerin ileride ne gibi işlerde ve alanlarda çalışacağı hakkında bilgi sahibi olmasında tercihini olumlu yönde etkilemesi adına fayda vardır. Sivil Hava Ulaştırma bölümü, hava alanlarının teknik ve personel yönüyle en verimli şekilde yönetecek görevlileri, hava trafik kontrol görevlileri, yolcu ve seyahat ilişkilerini düzenleyen görevlileri hem havacılık hem de işletme konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirir. Sivil hava ulaştırma mezunlarının hem kamuda hem de özel sektörde çalışabileceği, aldığı eğitimle doğrudan ya da dolaylı olarak uyumlu birçok pozisyon mevcuttur.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Mezunu Kamuda, Devlette Ve Özel Sektörde Nerede Çalışır?

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği mezunları yukarıda bahsettiğimiz gibi hem kamuda hem de özel sektörde iş imkanlarına sahiptirler. Başlıca olarak hava alanları, hava alanı yer hizmetleri, havayolu şirketleri olmak üzere havacılık ve işletmecilikle bağlantılı bütün pozisyonlarda çalışabilirler, bu pozisyonların bazısı kamuda bazısı ise özel sektörde karşımıza çıkmaktadır.

Mezunlar iş tercihi olarak hem bölümlerinin yani aldıkları eğitimin doğrudan bağlantılı olduğu hem de kamu kurumu olduğu için Devlet Hava Meydanları İşletmeciliği kurumunu tercih etmektedir. DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmeciliği) tüm Türkiye'deki hava limanlarının işletim ve Türk hava trafik kontrolü görevlerini yerine getirmektedir. DHMİ'yi tercih eden sivil hava ulaştırma mezunları hava alanlarının işletme ve yönetme, hava alanı yer hizmetleri, kule ve hava trafik kontrol, hava alanı personel ve insan kaynakları, ulaştırma ve lojistik bölümlerinde çalışabilirler. Kamuda çalışmak isteyen sivil havacılık mezunları aynı zamanda gerekli şartları yerine getirdiği takdirde, bazı devlet memurluğu kadrolarında da çalışma imkanlarına sahiptirler. Özel sektör alanında ise hava yolu şirketleri, seyahat acenteleri, kargo ve lojistik firmalarında çeşitli pozisyonlarda sivil hava ulaştırma işletmeciliği mezunları tercih edilmektedir.