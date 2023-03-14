Soğuk Sıkım Zeytinyağı İle Yemek Yapılır Mı? Soğuk Sıkım Zeytinyağı İle Yemek Pişirilir Mi?

Soğuk sıkım zeytinyağı ile yemek yapılır mı, yemeklerde kullanılan zeytinyağı için merak konusudur. Soğuk sıkım zeytinyağı pişirilir mi, sorusunun cevabı için mutfakta uzman kişilerden yanıt almamız gerekmektedir. Hemen her yemekte kullanıldığı için yemeğe soğuk sıkım zeytinyağı koyulur mu sorusunun yanıtı da evettir. Aynı zamanda sızma zeytinyağı sıcak yemeklerde kullanılır mı, baktığımızda bir sakınca olmadığı söylenmektedir. Zeytinyağın birden fazla sıkım çeşidi varken bunların çoğu ile de yemek pişirilebilmektedir.

Soğuk Sıkım Zeytinyağı Nedir?

Zeytinyağı türlerinin üretim şekilleri birbirinden farklıdır. Piyasada satılan zeytinyağlarının birçoğu üretim şekillerine göre gruplandırılır veya isimlendirilir. Bunlar arasında yaygın olarak bilinen soğuk sıkım zeytinyağı vardır. Soğuk sıkım, bir tür zeytinyağı üretim çeşididir.

Soğuk sıkım zeytinyağı, erken hasat zeytinlerin toplanıp aynı gün öğütülmesiyle yapılmaktadır. Ayrıca üretim esnasında kullanılan suyun sıcaklığı en fazla 27 derece olmalıdır. Burada soğuk sıkım yöntemi, zeytinin içerisinde bulunan vitamin ve minerallerin en az kayıpla yağa dönüştürülmesini sağlar. Bu yöntemle üretilen zeytinyağı hem daha lezzetli hem de daha sağlıklıdır.

Soğuk Sıkım Zeytinyağı İle Yemek Yapılır Mı?

Soğuk sıkım zeytinyağı, erken hasat zeytinyağı olarak da bilinir. Bu üretim biçiminde zeytinler erken hasat döneminde dallarından toplanarak aynı gün içerisinde taş değirmenlerde çekirdekleriyle birlikte öğütülmesidir.

Dolayısıyla soğuk sıkım zeytinyağının erken hasat dönemindeki zeytinlerden üretildiğini söylenebilir. Çok değerli olan ve sağlıklı olan soğuk sıkım zeytinyağı genellikle salata ve mezelerde kullanılır. Zeytinyağının faydalarından daha fazla yararlanmak istiyorsanız, günde 2 yemek kaşığı kadar içebilirsiniz. Soğuk sıkım zeytinyağı ayrıca kozmetik sektöründe de kullanılmaktadır.

Soğuk Sıkım Zeytinyağı İle Yemek Pişirilir Mi?

Zeytinyağını yemekten kozmetik ve güzelliğe kadar pek çok alanda kullanılırken çeşit ve kullanım biçimleri de önemli olmaktadır. Burada önemli olan asıl nokta zeytinyağının çeşidinden çok kalitesinin önemli olmasıdır. Zeytinyağın birden fazla çeşidi varken bunlar arasında en favori olanı soğuk sıkım zeytinyağıdır. Diğer zeytinyağı çeşitleri gibi soğuk sıkım zeytinyağı da hemen her alanda kullanılabileceği gibi yemeklerde de kullanılabilmektedir.