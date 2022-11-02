Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama - E-Devlet Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Nasıl Ve Nereden Yapılır?

Sosyal yardım bilgileri sorgulama deyince ilk akla gelen hususlardan birisi de e-devlet uygulamasıdır diyebiliriz. Pek çok işlemi ve sorgulamayı online olarak yapabildiğimiz e-devlet, sosyal yardım bilgileri nereden öğrenilir bu konuda da imdada yetişmektedir. Gelin hep birlikte, sosyal yardım bilgileri sorgulama nasıl yapılır göz gezdirelim.

E-Devlet Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama

Ülkemiz vatandaşlarının T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile giriş yapabildikleri E-devlet uygulaması üzerinden birçok kuruma ulaşmak, başvuru ve sorgulamayı yapmak mümkündür. Günümüzde hemen her vatandaş e-devlet şifreleri ile birçok resmî işlemi online olarak hızlıca yapabilmektedir, ancak E-Devlet uygulamasında pek çok işlem ve kurum olduğu, bunlara her gün yeni bir özellik ve yenilik eklendiği için bazı vatandaşlar sosyal yardım bilgilerini nasıl sorgulayacaklarını merak etmektedir.

Sosyal yardım bilgileri sorgulamak ya da sosyal yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, bu işlemleri online olarak yapabilmesi mümkün. E-Devlet hizmeti uygulaması üzerinden, herhangi bir kuruma gitmeden direkt sosyal yardım bilgileri sorgulamak istiyorsanız bu adımları takip ederek sosyal yardım bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz;

E-Devlet uygulamasına giriş> Kurumlar> Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı> Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama

Eğer kısa yoldan sosyal yardım bilgileri sorgulamak istiyorsanız, sizler için aşağıya eklediğimiz linki kullanarak E-devlet sosyal yardım bilgileri sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

E-Devlet Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız