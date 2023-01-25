Sosyolog Ne İş Yapar? Sosyoloji Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Sosyolog, bireylerin, toplumların, kültürlerin, örgütlerin ve sosyal kurumların gerçekleştirdiği süreçleri inceleyen uzman çalışanlardır. Peki bu kişiler devlette ve kamuda iş bulabilirler mi, bu kişilerin iş imkanları nedir? Bu soruların yanıtlarını merak eden birçok insan sosyologların ne iş yaptığını araştırırlar. Sosyolog nedir? Mezunları ne iş yapar gibi çok merak edilen soruların cevabını sizler için derledik. Buyurun okumaya…

Sosyoloji Nedir?

Toplumbilimi olarak da bilinen sosyoloji, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalıdır. Sosyolojik araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden, küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır ve bu disiplin insanların neden ve nasıl bir toplum içinde düzenli yaşadıkları kadar bireylerin veya birlik, grup ya da kurum üyelerinin nasıl yaşadığına da odaklanmıştır. Toplum bilimi alanında çalışan bir kişiye de sosyolog denir. Bir akademik disiplin olarak toplum bilimi bir sosyal bilim olarak kabul edilmektedir ve birçok sosyolog bir veya daha fazla uzmanlık alanında veya alt dallarında çalışmaktadır.

Sosyologlar Ne İş Yaparlar?

Sosyoloji toplumdaki olaylardan bağımsız düşünülemez ve bu sebeple herkes sosyolojinin bilinen şeyleri açıkladığını düşünmektedir. Ancak sosyoloji bizlere her konu hakkında düşündüğümüzden daha farklı yorumların da var olabileceğini göstermektedir. Tüm bu görevleri yerine getiren kişiler de sosyologlardır. Sosyoloji eğitimini başarıyla tamamlayan her birey "Sosyolog" unvanını almaktadır.

Sosyologlar toplumun refahı için çalışır ve toplumsal dünyayı anlamaya, açıklamaya çalışırlar. Bunu yaparken de tarafsız bir bakış açısına sahip olmalıdırlar. Sosyologlar, toplumdaki bireyleri, kültürlerini ve içerisinde bulunulan zamanın şartlarını göz önünde bulundurarak araştırmalarına yön verirler. Toplumsal olaylardan ayrı düşünülemeyen sosyoloji bilimi, araştırma ve incelemelerinde diğer pek çok disiplinden de faydalanmaktadırlar. Sosyologların geniş bir sorumluluk ve görev alanı bulunmaktadır. Toplum üzerinde ki yapmış olduğu araştırmalar ile kişilerin, suç, eğitim, sağlık gibi alanlarda çalışmalar yaparlar ve toplum üzerinde yapmış olduğu analizleri ile bilinmektedirler. Sosyologların görev tanımları şu şekilde açıklanabilir;

- Toplum sağlığı üzerinde araştırma yapma, analiz etme ve proje geliştirme

- Anket şirketlerinin toplum için yapmış olduğu analizleri toplama ve bu analizleri işleme

- Sosyolog mesleğini icra eden başka insanların yapmış olduğu çalışmalara destek verme ve istişare

yapma

- Ekonomik ve sosyal araştırmalar geliştirme

- Grup etkileşimi yapmak ve toplum üzerinde ki oluşan problemler neticesinde çözüm önerileri

geliştirmek

- Yaptığı araştırmaları analizler halinde detaylı olarak rapor hazırlamak

Sosyolog Olma Şartları Nelerdir?

Disiplinler arası bakış açısına sahip olmak ve bu yeteneği kullanabilmek,

Olaylara eleştirel yaklaşım sağlamak,

İletişim yönü güçlü olmak,

Analitik düşünebilmek,

İstatiksel analiz yapabilmek,

Yazı dilini etkin bir şekilde kullanabilmek,

Analitik düşünme becerisine sahip olmaktır.

Sosyologların İş Alanları Nelerdir?

Sosyologlar, kamuda ve özel sektörde geniş bir çalışma alanına saiplerdir. Devlet dairelerinde, kamu kuruluşlarında toplumun sağlığı için çalışmaktadırlar ve üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilirler. İlgili şirketlerin insan kaynaklarında sosyologlar toplumun ve insanın yararına çalışmalar yapmaktadırlar. Toplumla ilgili her konuyu araştıran, toplumu inceleyen ve buradan elde ettikleri sonuçlarını rapor eden sosyologların; eğitim, suç, sağlık, yoksulluk, tarım, aile, dini ve etnik konular gibi toplumda var olan tüm konular sosyologların uzmanlık alanına girmektedir. Pek çok uzmanlık alanını barındıran sosyoloji bilimi içerisinde sosyologlar, ister bir alanda uzmanlaşarak akademisyen olabilmekte, isterlerse devlet kurumlarında sosyolog olarak çalışabilmektedir. Diledikleri takdirde felsefe grubu öğretmenliği yapmaları da mümkündür. Sosyologlar ayrıca araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün pek çok alanında da çalışma imkanı bulabilmektedir. Bu alanlardan bazıları; halkla ilişkiler, yazarlık, aile danışmanlığı, insan kaynakları, medya, gazetecilik ve reklamcılık şeklinde sıralanabilir. Kamuya yerleşmek isteyen sosyologların KPSS' ye girerek devletin açtığı kadrolara yerleşebilmek için yeterli puan alması gerekmektedir.