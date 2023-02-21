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Giriş Tarihi: 21.2.2023 09:36 Son Güncelleme: 21.2.2023 09:36

Suit Oda Ne Demek? Suit Oda Kaç Metrekare Olur, Standart Oda İle Farkı Nedir?

Otel konaklamalarında karşınıza çıkan kavramlardan biri de suit odadır. Peki, suit oda ne demek? Otel işletmecileri müşterilerine standart oda ve suit oda seçeneklerini sunarlar. Müşteriler de iki oda türü arasındaki farkı merak ederler. Suit oda ve standart oda farkı nedir? Suit odaların kapasitesi ve büyüklüğü de merak edilenler arasındadır. Suit oda kaç metrekare ve kaç kişilik sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Suit Oda Ne Demek? Suit Oda Kaç Metrekare Olur, Standart Oda İle Farkı Nedir?

Suit oda ne demek sorusunu incelerken öncelikle suit kavramının kökenine inmeniz gerekebilir. Bu kavram uzun yıllardır konaklama sektöründe kullanılan bir sözcüktür. Suit oda ve standart oda farkı da otellerde konaklamak isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Suit odalar, konaklama imkânları ve büyüklük itibariyle standart odalardan daha farklıdır. Suit odalar kaç metrekare ve kaç kişilik sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Suit Oda Ne Demek?

Suit oda, kelime anlamı itibariyle "geniş oda" demektir. Konaklama sektöründe suit oda teriminin ortaya çıkmasının nedeni Fransa'nın ünlü mimari akımı olan barok mimarisidir. Uzun yıllar öncesinde ortaya çıkmış olan bu mimari akım, günümüzde de etkisini devam ettirmektedir.

Suit oda, lüks oda kavramını ifade eder. Bu odalar standart odalara nazaran daha büyük ve konforludur. Doğal olarak bu odaların konaklama ücreti de standart odalardan daha yüksektir.

Suit Oda ve Standart Oda Farkı

Otellerin hizmet politikasına göre bir kısım farklılıklar olsa da standart odalar genellikle tek bir odadan oluşur. Odanın içinde banyo ve tuvalet bulunur. Suit odada ise yatak odası haricinde en az bir oda bulunur. Yatak odası haricindeki oda sayısı değişiklik gösterebilir. Suit odalar standart odalara göre çok daha lüks ve büyüktür. Suit odalar büyüklüklerine göre junior, deluxe, king, kıdemli suit, excutive suit olarak sınıflandırılır. Bazı suit odalarda mutfak dahi bulunur. Burada kalan misafirlerin kendi kendilerine yemek yapma imkanı da vardır.

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Suit Oda Ne Demek? Suit Oda Kaç Metrekare Olur, Standart Oda İle Farkı Nedir?
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