Sümbül Efendi Camii Nerede? Yol Tarifi İle Sümbül Efendi Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Tarihin eski dönemlerinden günümüze dek yapısını korumayı başaran Sümbül Efendi Camii nerede olduğu kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Burayı ziyaret etmek isteyen kişiler, önemli özellikleri de içerisinde bulunduran Sümbül Efendi Camiini kim yapmıştır sorusuna da cevap aramıştır. Önemli özellikleri ile dikkat çeken Sümbül Efendi Camii'nin İstanbul'da yer aldığı bilinmektedir. Bu dini yapı hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler, cami hakkında detaylı araştırmada da bulunacaktır. Burayı ziyaret etmek isteyenler, yol tarifi ile Sümbül Efendi Camii'ne nasıl gidilir, hangi ilçede yer alır ve özelliği ne soruları ile beraber Sümbül Efendi Camii nerede sorusu hakkında merak edilenler yazımızda sizlerle.

Sümbül Efendi Camii Nerede?

Sümbül Efendi Camii nerede sorusu, bu camiyi ziyaret etmek isteyen kişilerce merak edilip, araştırılmıştır. Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camii, eskiden Aziz Andreas Manastırı veya Sümbül Efendi Türbesi adını da almıştır. İstanbul'un Fatih ilçesinde, Kocamustafapaşa semtinde bulunan bu camii Doğu Roma döneminden kalma dini bir yapıdır.

Sümbül Efendi Camii'ne Nasıl Gidilir?

Sümbül Efendi Camii'ne ziyaret edecek kişiler buraya nasıl gidilir sorusunu da araştırmıştır. Buraya ulaşımın son derece kolay olduğu ve bunun için farklı alternatiflerin de yer aldığını söylemek mümkün. Buraya gitmek için D44 nolu dolmuşa binebileceğiniz gibi metro ile gitmek için ise M1A, M1B ya da M2 metrolarını binebilirsiniz. Otobüs ile gitmek için ise 35A VEYA 35C numaralı otobüslere binerek ulaşım sağlayabilirsiniz.

Sümbül Efendi Camii'nin Özellikleri

Geçmişten günümüze tarihi özelliğini korumayı başaran Sümbül Efendi Camii'nin özellikleri merak edilmiştir. Bu yapı, İstanbul'un fethine kadar manastır ve kilise olarak faaliyet göstermiştir. Bina 1486 yılında camiye dönüştürülmüştür. Üç avlu kapısı ve iki giriş kapısı olan caminin giriş kapıları camekanlı bölmedir. Bu kapılar ise son cemaat yerine açılır ve iki kapıyla camiye giriş sağlanır. Türbe ile şadırvan arasında korumaya alınmış 500 yıllık selvi ve yanında beyaz mermer sütundan tarihi çeşme bulunur. Bu yapı 1284 yılında VIII. Mikheal in yeğeni Teoddora tarafından kızlar manastırı kurularak Hosios Andreos kilisesi yaptırılmıştır. Caminin avlusunda ise 2000 yıllık olduğu söylenen bir Çınar ağacı vardır ve onun altında Muhammed peygamberin torunu ve Fatıma ile Ali'nin oğulları olan Hüseyin'in torunları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra burada Konstantin'in Müslüman olduktan sonra Sarı Sıdıka adını alan Katherina ismindeki kızının mezarı da bulunmaktadır.