T-GDI Motor Nedir? T-GDI Motor Özellikleri Neler, Ömrü Ne Kadar?

Bilmek isteyenleri için T-GDI motor ne demek sorusunun cevabını araştırdık. Eğer sizde bu kişilerdenseniz lütfen okumaya devam edin. Çünkü içeriğimizde T-GDI motor turbo mu, özellikleri neler gibi konulara değineceğiz. Bunun yanı sıra T-GDI ile GDI arasındaki fark hakkında bulduğumuz verileri de sunacağız. Bunun için okumaya devam edin ve T-GDI ne demek öğrenmiş olun. İçeriğimizin devamına inerek tüm bunlarla beraber T-GDI motor ne demek sorusunun cevabına da ulaşabileceksiniz.

T-GDI Motor Ne Demek?

T-GDI kısaltmasının açılımı Turbocharged Gasoline Direct Injection / Turboşarjlı Benzin Direkt Enjeksiyonu olup aracınızın motorunda kullanılan direkt enjeksiyonlu yakıt sistemi ve turbo şarj teknolojisine atıfta bulunmaktadır. T-GDI motor, turbo şarjlı benzinli bir motor türü olarak karşımıza çıkmaktadır. T-GDI motorlar GDI motora aşırı besleme eklenerek elde edilip benzer hacimlerde daha yüksek güç ve daha düşük yakıt tüketimi sağlamak amaçlanmıştır. T-GDI motoru bulunan bir aran için aracın performansı ve ömrü açısından motor yağı seçimi oldukça önemlidir. Bu nedenle doğru yağ kullanımı aracınızın motorunun sağlıkla çalışabilmesi için oldukça önemlidir. T-GDI araçlarda Euro 6 motor teknolojisi ve partikül filtre sistemi olduğundan ACEA C2 veya C3 onaylı partikül filtreli motor yağı kullanılmaktadır. Bu sebeple T-GDI motorlarda 5W30 ve OW30 motor yağı tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra önemli noktalardan biri de motor bakım zamanıdır. T-GDI motorlu araçların bakım zamanı aracın marka ve modeline, kullanım şartlarına, kilometre sayısına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir ama T-GDI motor bakım zamanı ortalama 15.000 km'de bir olacak şekilde yapılmaktadır.

T-GDI Motor Özellikleri

- Yüksek yakıt verimliliği ve düşük karbondioksit emisyonu sağlar.

- Elektronik kontrollü egzoz valf sistemi ile en düşük tork değeri yükseltilen T-GDI motorun pompalama sürtünme değeri azaltılarak yakıt ekonomisinin iyileştirilmesi sağlanmış.

- Silindir kafası ve blok alanlarında farklı sıcaklıkları yönetmek için bir bölünmüş soğutma kavramı kullanılmıştır.

- T-GDI motorda, vuruntuyu azaltıp yakıt ekonomisini iyileştirmek amacıyla silindir kafası düşük sıcaklıklarda tutulurken, silindir bloğu hızlıca ısıtılarak, düşük sürtünme ve daha verimli sürüşler sağlar.

- Egzoz, silindir kafasına entegre edilerek, silindir kafasının etrafında yer alan su ceketi ile egzoz gazlarının soğutulması ve egzoz gazları ile ilk çalıştırmada motorun hızlıca ısıtılabilmesi sağlanır. Bu sayede gerçek yol koşullarında tüketim ve emisyon değerleri düşürülebilir.

- T-GDI motorların yüksek güç ve tork üretimine sahiptir.

- Yüksek güç ve tork üretimine sahip olan T-GDI motorların araca dinamik ve daha hızlı bir yapı sağlar.

- T-GDI motorların daha az yakıt tüketerek aracınızda yakıt ekonomisi sağlar.

- T-GDI motorların AB standartlarına uygun şekilde daha az egzoz emisyon seviyelerine sahip olup çevre dostu motorlar olarak kabul edilir.

- T-GDI motorların diğer benzinli motor tiplerine göre daha az ses çıkarması ve bu nedenle siz sürücülere daha keyifli bir sürüş imkanı sunar.

T-GDI İle GDI Arasındaki Farklar

Günümüzde GDI motor tipine ilave bir de turbo beslemeli olarak karşımıza çıkan T-GDI motor bulunmaktadır. Aralarında ki farklar ise şu şekildedir:

- T-GDI motorlar GDI motora nispeten daha fazla güç üretmektedir. Bunun kaynağı ile T-GDI motorların turbo şarj sisteminden besleniyor olmasıdır.

- T-GDI motor da GDI motor da doğrudan enjeksiyonlu yakıt sistemine sahip olsalar da T-GDI motorların enjeksiyon basıncı yüksektir ve bu nedenle GDI motorlara oranla daha düşük emisyon seviyesine sahiptir.

- T-GDI motorlar GDI motorlara nispeten daha az yakıt tüketimi sağlamaktadır.