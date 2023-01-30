Tam Pansiyon Ne Demek? Tam Pansiyon Otel Nedir, Neler Dahildir, Her Şey Dahilden Farkı Ne?

Tatil yapmak isteyenler bütçeleri için en uygun olan otelleri imkanlarına göre değerlendirir ve bu doğrultuda bir otel seçimi yaparlar. Oteller imkanlarına göre kategorize edilir ve bu kategorilerden bir tanesi de tam pansiyon olarak karşımıza çıkar. Tam pansiyon nedir sorusunun yanıtı; konaklama ücretine 3 ana yemeğin dahil olması şeklindedir. Tam pansiyon hakkında merak edilen diğer sorular ise "tam pansiyona neler dahildir, her şey dahilden farkı ne?" şeklindedir.

Tam Pansiyon Ne Demek?

Otel araştıran kişilerin karşılarına gelen bir terim olan tam pansiyon terimi; otelin konaklama ücretine sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeklerinin dahil olmasını anlatan bir terimdir. Tam pansiyon otellerde hem konaklamaya hem de yemeklere para verilmez yalnızca konaklamaya ücret ödenir ve 3 öğün yemek ücretsiz bir şekilde yenir. 3 ana öğünün ücretsiz olarak yiyebileceğiniz tam pansiyon otellerde alkollü içecekler, ana öğün haricinde içilen içecekler ve yenilen yiyecekler için ekstra ücret talep edilebilir.