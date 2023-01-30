Tam Pansiyon Ne Demek? Tam Pansiyon Otel Nedir, Neler Dahildir, Her Şey Dahilden Farkı Ne?

Tatil yapmak isteyenler bütçeleri için en uygun olan otelleri imkanlarına göre değerlendirir ve bu doğrultuda bir otel seçimi yaparlar. Oteller imkanlarına göre kategorize edilir ve bu kategorilerden bir tanesi de tam pansiyon olarak karşımıza çıkar. Tam pansiyon nedir sorusunun yanıtı; konaklama ücretine 3 ana yemeğin dahil olması şeklindedir. Tam pansiyon hakkında merak edilen diğer sorular ise "tam pansiyona neler dahildir, her şey dahilden farkı ne?" şeklindedir.
Otel araştıran kişilerin karşılarına gelen bir terim olan tam pansiyon terimi; otelin konaklama ücretine sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeklerinin dahil olmasını anlatan bir terimdir. Tam pansiyon otellerde hem konaklamaya hem de yemeklere para verilmez yalnızca konaklamaya ücret ödenir ve 3 öğün yemek ücretsiz bir şekilde yenir. 3 ana öğünün ücretsiz olarak yiyebileceğiniz tam pansiyon otellerde alkollü içecekler, ana öğün haricinde içilen içecekler ve yenilen yiyecekler için ekstra ücret talep edilebilir.
Tam pansiyon otelin her şey dahilden farkı: Her şey dahil otellerde; 3 ana öğün olan kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği ve bunlara ek olan tüm hizmetler örneğin alkollü içecek, yemek zamanı dışında yenilen yemekler ve içilen içecekler, otelin konseptine göre etkinliklerin hepsi ücretsizdir. Ancak tam pansiyon otellerde yalnızca 3 ana öğün ücretsizdir, bu öğünler dışında yenilen yemekler, içilen alkollü ve alkolsüz içecekler ücretlidir.
Tam pansiyon otelin yarım pansiyon otelden farkı: Yarım pansiyon şeklinde hizmet veren otellerde yalnızca konaklama, akşam yemeği ve sabah kahvaltısı fiyata dahildir. Bu iki ana öğün dışında yenilen her yemek, içilen alkollü ve alkolsüz tüm içecekler için ekstra ücret talep edilebilir. Tam pansiyon otellerde yarım pansiyon otele ek olarak öğle yemeği konaklama ücretine dahildir.