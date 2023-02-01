Tavuk Ayda Kaç Yumurta Yapar? Tavuklar 1 Ayda Kaç Kere Yumurtlar ve Ne Kadar Yumurta Verir?

Tavuklar en önemli besin kaynaklarımızdan yumurtanın ana kaynağı bir hayvandır. Özellikle kahvaltı sofralarımızdan eksik olmayan yumurtanın kaç günde bir oluştuğu ise merak konusu. Bazı tavuklar her gün hatta günde iki kez yumurtlarken bazıları ise daha seyrek aralıklarla yumurta yapmaktadır. Tavuklar 1 ayda kaç yumurta yapar ya da tavuk ayda kaç kere yumurtlar merak ediyorsanız içeriğimize mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Tavuklarda Yumurtlama Sıklığı Nedir?

Tavuklarda yumurtlama sıklığı tavuğun yaşına ve sağlığına göre değişkenlik gösterir. Tavukta bulunan 4 ana bölümde oluşan yumurta, sağlıklı ortalama bir tavuk cinsinde yaklaşık 24-26 saate oluşur. Tavuklarda yumurtlamak için çiftleşmelerine gerek yoktur, ayrıca yumurtlamak için özel dönemleri de yoktur. İyi şartlarda bakılan bir tavuk hemen hemen her gün yumurta verebilir. Ancak bazı durumlarda tavuklarda hormonal değişiklikler olduğu zaman, yumurtlamada aksamalar gözükebilir.

Tavuklar Bir Ayda Kaç Yumurta Verir?

Sağlıklı, düzgün ve olması gereken kümes şartlarına sahip yetişkin bir tavuk 24-26 saat arasında yumurta verir. Bu durumda bir tavuk ayda ortalama 27-28 yumurta yılda ise 300'e yakın yumurta vermektedir. Ancak tavuklarda herhangi bir rahatsızlık, hormonal döngüde değişkenlik, tüy dökümü, mevsimsel geçişler özellikle kış mevsimi gibi etkenler yumurtlamayı aksatmaya neden olmaktadır. Tüm bu olasılıkları göz önünde bulundurmadan sağlıklı bir tavuğun ayda en az 20 en çok 28 yumurta verdiğini söyleyebiliriz.