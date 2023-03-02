Tekmil Ne Demek? Askerde Tekmil Nasıl Verilir, Ne Söylenir?

Tekmil ne demek sorusunu araştırmak için TDK sözlüklerinden de istifade edebilirsiniz. Askerde tekmil vermek ne demek sorusu ise daha çok terim anlamını ifade eder. Asker tekmili nasıl verilir konusu askerliğin temelidir. Tekmil verirken ne söylenir konusu da bu eğitimlerde anlatılan bir konudur. Tekmil, askeri nöbetlerde de gündeme gelen bir husustur. Nöbet tekmil nasıl verilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Tekmil Ne Demek?

Tekmil, askeri terminolojide yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Kelimenin temel anlamı, askeri alanda kullanılan anlamı ile aynıdır. TDK kaynaklarında da tekmil kelimesinin anlamına yer verilmiştir. Bu kapsamda tekmilin anlamı aşağıdaki sözleri ifade eder.

Tamamlama

Bitirme

Bütün

Eksiksiz

Askerde Tekmil Vermek Ne Demek?

Askerlik sürecinde tekmil konusu askerlik yapanlara öğretilen en öncelikli konudur. Tekmil, askeri terminolojide askerin kendini tanıtmasını ifade eder. Diğer bir anlam ise verilen bir görevin sorunsuz şekilde tamamlandığını anlatır.

Tekmil Verirken Ne Söylenir?

Tekmil verirken ne söyleneceği, tekmilin hangi kapsamda verildiği ile ilgili bir durumdur. Kişinin kendini tanıtmak için verdiği tekmilde kişinin adı, soyadı ve memleketi söylendikten sonra "emret komutanım" diye ekleme yapılır. Örneğin "Gökhan Şahin Amasya emret komutanım" bu kapsamda verilen bir tekmildir.

Nöbet Tekmil Nasıl Verilir?

Nöbet esnasında da tekmil verilmesi gereken durumlar vardır. Nöbet tutan asker komutanını gördüğünde tekmil verir. Bu tekmilde nöbetin sorunsuz tutulduğu belirtilir. Örneğin "Gökhan Şahin Amasya, nöbetimde vukuat yoktur komutanım" tekmili örnek olarak verilebilir. TSK İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği kapsamında tekmil ile ilgili bir kısım düzenlemeler yapılabilir. Bu kapsamda tekmilin verilme şekli ile ilgili bir kısım değişiklikler yapılabilir.