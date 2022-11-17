TEKNOFEST 2023 tarihi belli oldu! Gelecek yıl TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak?

TEKNOFEST 2023 yarışma başvuruları devam ediyor. Gelecek yıl birbirinden kapsamlı yarışmalar ile sahnede olacak havacılık, uzay ve teknoloji festivali şimdiden gençlerin gündemindeki yerini aldı. Başvurular için son günler devam ederken TEKNOFEST tarihi de belli oldu. Peki, TEKNOFEST ne zaman yapılacak, hangi tarihte ve nerede? İşte, yanıtlar…
TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN?
Gelecek yıl için yarışma başvuruları başlarken takvime göre gelecek yıl TEKNOFEST 30 Nisan – 6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yarışmalara dair başvuru kılavuzu yayında!
TEKNOFEST KAYIT NASIL YAPILIR?
İşlemler teknofest.org adresi üzerinden gerçekleşecek. Kayıtlar arasında "Teknofest 2023 ziyaretçi kaydı", "Teknofest 2023 okul başvurusu" ve "Teknofest 2023 ziyaretçi kontrol" gibi başlıkların bulunması bekleniyor.
Ziyaretçi kaydının yanı sıra yarışmalar için kayıtlar başladı.
TEKNOFEST YARIŞMALARI
İnsansız Hava Aracı Yarışması
Roket Yarışması
Model Uydu Yarışması
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması
Eğitim Teknolojileri Yarışması
Tarım Teknolojileri Yarışması
Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
Helikopter Yarışması
Savaşan İHA Yarışması
Dikey İnişli Roket Yarışması
Tarımsal İKA Yarışması
Akıllı Ulaşım Yarışması
Hyperloop Geliştirme Yarışması
Turizm Teknolojileri Yarışması