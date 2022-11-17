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Giriş Tarihi: 17.11.2022 15:10

TEKNOFEST 2023 tarihi belli oldu! Gelecek yıl TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak?

Milyonlarca gencin ilgiyle takip ettiği dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST tarihi 2023 için belirlendi. Birçok projenin sunulduğu ve üzerine çalışıldığı festival renkli görüntülere sahne oluyor. Şimdiden projelerini araştırmaya başlayan gençler soruyor: Gelecek yıl TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak? Bu yıl Karadeniz’de kurulan fuar alanı seneye başka bir alanda olacak. İşte, TEKNOFEST 2023 tarihi ve yeri…

TEKNOFEST 2023 tarihi belli oldu! Gelecek yıl TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak?

TEKNOFEST 2023 yarışma başvuruları devam ediyor. Gelecek yıl birbirinden kapsamlı yarışmalar ile sahnede olacak havacılık, uzay ve teknoloji festivali şimdiden gençlerin gündemindeki yerini aldı. Başvurular için son günler devam ederken TEKNOFEST tarihi de belli oldu. Peki, TEKNOFEST ne zaman yapılacak, hangi tarihte ve nerede? İşte, yanıtlar…

TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN?

Gelecek yıl için yarışma başvuruları başlarken takvime göre gelecek yıl TEKNOFEST 30 Nisan – 6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarışmalara dair başvuru kılavuzu yayında!

2023 TEKNOFEST NEREDE YAPILACAK?

Bu yıl Karadeniz'de düzenlenen teknoloji festivali gelecek yıl İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST KAYIT NASIL YAPILIR?

İşlemler teknofest.org adresi üzerinden gerçekleşecek. Kayıtlar arasında "Teknofest 2023 ziyaretçi kaydı", "Teknofest 2023 okul başvurusu" ve "Teknofest 2023 ziyaretçi kontrol" gibi başlıkların bulunması bekleniyor.

Ziyaretçi kaydının yanı sıra yarışmalar için kayıtlar başladı.

TEKNOFEST YARIŞMALARI

İnsansız Hava Aracı Yarışması

Roket Yarışması

Model Uydu Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Tarım Teknolojileri Yarışması

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

Helikopter Yarışması

Savaşan İHA Yarışması

Dikey İnişli Roket Yarışması

Tarımsal İKA Yarışması

Akıllı Ulaşım Yarışması

Hyperloop Geliştirme Yarışması

Turizm Teknolojileri Yarışması

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TEKNOFEST 2023 tarihi belli oldu! Gelecek yıl TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak?
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