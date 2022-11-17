TEKNOFEST 2023 tarihi belli oldu! Gelecek yıl TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak?

TEKNOFEST 2023 yarışma başvuruları devam ediyor. Gelecek yıl birbirinden kapsamlı yarışmalar ile sahnede olacak havacılık, uzay ve teknoloji festivali şimdiden gençlerin gündemindeki yerini aldı. Başvurular için son günler devam ederken TEKNOFEST tarihi de belli oldu. Peki, TEKNOFEST ne zaman yapılacak, hangi tarihte ve nerede? İşte, yanıtlar…