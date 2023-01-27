Günlük hayatta elimizden düşmeyen telefonlarımızı kişiselleştirmenin pek çok yolu vardır. Örneğin kendimize özgü bir kılıf almak, zil sesini değiştirmek veya telefon arka plan resminiz özelleştirmek. Biz de sizler için şu soruların cevabını derledik; "telefon arka plan resmi nasıl yapılır, ekran resmi nasıl değiştirilir, ana ekran resmi nasıl ayarlanır?"

Telefon Arka Plan Resmi Nasıl Yapılır? Telefonda Ekran Resmi Nasıl Değiştirilir ve Ayarlanır?

Hayatta her şey gibi telefonlarımız da bize özel olsun isteriz ve telefonu elimize alıp baktığımızda gördüğümüz şey en sevdiğimiz şey olsun isteriz. Bu evcil hayvanımız, ailemiz, arkadaşlarımız ya da güzel bir manzara resmi olabilir. Bunun yanında dijital ortamda hazırlanmış pek çok arka plan resmi de mevcuttur.

Android telefonlarda arka plan resmi şu şekilde yapılmaktadır;

Ana ekranınızda boş bulunan bir alana basılı tutun.

Sol altta çıkan duvar kağıtları seçeneğine tıklayın.

Galerinizden ya da standart duvar kağıtlarından birini seçebilirsiniz.

Seçtikten sonra onaylayın.

Bunun dışında galeriden bir resmi kullanmak istiyorsanız resmi açın. Sağ alttaki üç noktalı kısma tıklayın. 'duvar kağıdı olarak ayarla' seçeneğine tıklayın. Bu seçenekle hem ana ekranınıza hem de kilit ekranınıza resim koyabilirsiniz. Farklı bir yöntem kullanmak istiyorsanız 'Ayarlar' uygulamasına tıklayın. Buradan duvar kağıdı kısmına tıklayın ve işleminizi gerçekleştirin.

İOS işletim sistemine sahip bir telefonunuz varsa ve arka plan ya da ekran resmini değiştirmek istiyorsanız şu adımları takip edebilirsiniz;