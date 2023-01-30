Telefon İnternetini Bilgisayara Bağlamak İçin Ne Yapılır? Telefondan Bilgisayara İnternet Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Telefon internetini bilgisayara bağlamak için ne yapılır, aslında çok kolaydır. Hemen herkesin telefonunda internet varken, olası bir ihtiyaç durumunda telefondan bilgisayara internet paylaşımı nasıl yapılır öğrenmeliyiz. Haberleşme, eğlence, bilgi vb. durumlarda yanınızda taşıdığınız ya da evdeki bilgisayarınıza telefondan bilgisayara internet paylaşımı yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle telefonunuzda internetiniz olması gerektiğidir. Telefonunuzda internetiniz yoksa bu paylaşım hiçbir işe yaramaz.

Telefon İnternetini Bilgisayara Bağlamak İçin Ne Yapılır?

Telefon interneti evlerde internet olmadıpı zamanlarda durumu kurtarmak için harika bir çözümdür. Eğlenme, bilgi, öğrenme ya da başka bir şey için GSM operatörleri tarafından telefonunuza sağlanan interneti bilgisayarınız ile paylaşabilmeniz bu durumda mümkündür. Üstelik bu işlemi çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

GSM operatörü tarafından akıllı telefonunuza sağlanan interneti dizüstü bilgisayarınızla ya da masaüstü bilgisayarınızla çok pratik bir şekilde paylaşabilirsiniz. Bu işlemi masaüstü bilgisayarınızla da yapabilmek için Wi-Fi adaptörüne ihtiyacınız var. Wi-Fi adaptörü, masaüstü bilgisayarınızın kablosuz internet yani Wi-Fi ağlarına bağlanabilmesini sağlar. Dizüstü bilgisayarlarınızda wifi açtıktan sonra telefonunuzun Kişisel erişim noktasını açarak ve şifrenizi girerek internete bağlanabilirsiniz.

Telefondan Bilgisayara İnternet Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bazen çeşitli nedenlerden ötürü internet bağlantısı kesilebiliyor. Böyle zamanlarda internetsiz kalmamak için uygulayabileceğiniz bir yöntem mevcut. Akıllı telefonunuzu bir modeme dönüştürebilir ve böylelikle bilgisayarınız üzerinden internette zaman geçirmeye devam edebilirsiniz. Bunu yapmanız için izlemeniz gereken adımlar:

• Telefonunuzun ayarlarına girin.

• "Kablosuz bağlantı ve ağlar" bölümünü açın.

• "Mobil ağ" kategorisini görüntüleyin.

• Mobil veriyi yani telefonun internetini açın.

• Bir önceki kategoriye (ayarlara) dönün.

• "Bağlantı paylaşımı ve mobil ortak erişim noktası" yazısına dokunun.

• "Mobil Wi-Fi ortak erişim noktası" kategorisini açın.

• "Ortak erişim noktasını yapılandır" yazısına dokunun.

• Ağ ismi ve parola belirleyin.

• Özelliği etkinleştirin.

• Daha sonra bilgisayarının wifi bölümünden telefonunuzu seçerek ve belirlediğiniz şifreyi girerek tamam deyin.

Ancak unutmamalıdır ki adımlarda yer alan kategori ve menü isimleri, telefondan telefona değişkenlik gösterebilir. Her telefonun sürümü ve yapısı bir değildir.

iPhone Telefonlarda Bilgisyara İnternet Paylaşımı Nasıl Yapılır?

iPhone'ların sistemi Androidlerden biraz farklıdır. iPhone telefonlarda bilgisayarınıza internet paylaşımı yapmak için şu yolları izlemelisiniz:

Ağa bağlanmasını istediğiniz aygıtta Ayarlar > Hücresel > Kişisel Erişim Noktası'na veya Ayarlar > Kişisel Erişim Noktası'na gidin ve bu seçeneğin açık olduğundan emin olun. Ardından, Wi-Fi parolasını ve telefonun adını doğrulayın. Diğer aygıtınız da Wi-Fi ağına bağlanana kadar bu ekranda kalın.