Telefon Modeli Öğrenme – Android Telefon Modeli Nasıl Öğrenilir, Nerede Yazıyor?

Telefon modeli öğrenme telefonun işletimcisine bağlı olarak bakılan yerler değişiklik gösterse de her telefon için telefon modeli nasıl öğrenilir sorunun cevabı öğrenilmektedir. Hem işletimcisi ile ilgili bilgi sahibi olmak hem de telefon modelimi nasıl öğrenebilirim sorularına cevap vermek için internetteki en doğru bilgilerden oluşan bu yazımızı sizler için hazırladık. Sık sorulan sorulardan biri olan telefonumun modelini nereden öğrenirim soru cevabına bakalım.
Telefon Modeli Öğrenme
Telefon modeli öğrenirken öncelikle telefonun işletimcisini bilmek gerekir. İşletimciler farklı telefon markalarına göre değişiklik gösterebilir. Ülkemizde bulunan iki telefon işletimcisi olan Android ve IOS işletim sistemine göre telefon modeli nasıl öğrenilir bakalım.
- Android İşletimcilerde Telefon Modeli Öğrenme: Telefonunuzda model öğrenmek için izlemeniz gereken bir yol bulunmaktadır. Öncelikle telefonunuzdan ayarlara girin. Ayarlar menüsünün en alt kısmında "telefon hakkında" yazan kısma tıklayın. Buraya tıkladığınız zaman telefonunuz ve modeli ile ilgili bilgilere ulaşacaksınız.
- IOS İşletimcilerde Telefon Modeli Öğrenme: IOS işletim sistemine bağlı telefonlarda telefonun modeli ve bilgileri genellikle telefonun arka kasasında yazmaktadır. Bunun yanında telefonun içinde de telefon modeli ile ilgili bilgileri bulabilmeniz için telefonunuzun ayarlar kısmından genel yazan kısmı seçin. Genel sekmesinin en alt kısmında "hakkında" yazan bir yer bulunmaktadır. Oraya tıkladığınız zaman IOS işletim sistemine sahip telefonunuzun bilgilerini öğrenebilirsiniz.