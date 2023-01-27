Telefon Rehberi Aktarma Nasıl Yapılır? Eski Telefondan ve Sim Karttan Yeni Telefona Numaralar (Kişilerim) Nasıl Aktarılır?

Telefon rehberi aktarma, yeni bir telefon satın alan kişilerin gözünde büyüttükleri bir iş olabilir. Bu yüzden çoğu kişinin, telefondan telefona rehber aktarma hakkında bilgi almaya ihtiyacı vardır. Eski telefondan yeni telefona rehber aktarma nasıl yapılır diyenler için bu oldukça basittir. Uygulanması gereken birkaç adım sayesinde sim karttan telefona numara aktarma yapılabilir. Peki numara nasıl aktarılır?

Telefon Rehberi Aktarma Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonlarını değiştirecek olanların kafasını kurcalayan en önemli konulardan biri, rehberdeki kişileri kurtarmak olabilir. Tek tek kişi bilgilerini yazmak yerine, bu işlemi daha kısa bir sürede halletmek için bazı yollar bulunur. Telefondaki numaralar, doğrudan kişinin Google hesabı ile senkronizedir. Bundan dolayı, cihaz değişse bile numaraların kaybolması imkansızdır. Tabi sadece cihaz hafızasına kaydedilmiş ise o zaman bu işlem biraz daha zor olabilir.

Telefondaki numaralar, bir yedekleme dosyası oluşturularak "Bulut"a kaydedilebilir ve depolanabilir. Yapılması gereken ilk olarak ayarlara gitmek, "Bulut ve Hesaplar"ı bulmaktır. "Yedekle ve Geri Yükle" ile yedekleme ayarlarını ve aktarılacak verileri seçerek kaydedilebilir. Yeni akıllı telefonda oturum açıldıktan sonra Bulut'taki verilere kolaylıkla ulaşılabilir.

Yedeklemeye göre daha az tercih edilen bir diğer yol ise numaraları bilgisayara aktarmaktır. Bunun için öncelikle telefon rehberinde yer alan "Kişileri Dışa Aktar" veya "Kişi Yönetimi" seçeneklerine tıklanmalıdır. Daha sonra, "Kişileri İçe / Dışa Aktar" seçildikten sonra yeni bir vcf format dosyası oluşacaktır. Bu dosyayı telefona aktarmak için Bulut, Google Drive veya bir USB bağlantısı kullanılabilir.

Sim Karttan Numara Aktarma Nasıl Yapılır?

Yeni bir numara akıllı telefona kaydedilirken birkaç alternatif sunulur. Bunlar, cihaza, sim karta veya mail adresine kaydet seçenekleridir. Sim karta kaydedildiğinde, artık kart hangi telefona takılırsa bütün numaralara yeni cihazdan ulaşmak mümkündür. Telefonun kendi hafızasına da depolamak için ilk olarak sim kart takılmalı ve "Kişiler"e gidilmelidir. Ardından, "Düzelt ve Yönet" ve "SIM'den İçe Aktar" seçilmelidir. Böylece hem telefona hem de Google hesabına rahatlıkla aktarılabilir.