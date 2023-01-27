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Giriş Tarihi: 27.1.2023 10:43 Son Güncelleme: 27.1.2023 10:43

Telefon Rehberi Yedekleme Nasıl Yapılır? iPhone ve Android Telefon Rehberi ve Kişiler Nasıl Yedeklenir?

Telefon rehberi yedekleme nasıl yapılır sorusu telefon değiştirirken sık sık araştırılmaktadır. Telefon değiştirildiği takdirde tüm rehber silinmektedir. Bunun önüne geçmek için bazı yedekleme yolları bulunmaktadır. iPhone ve Android telefon rehberi ve kişiler nasıl yedeklenir sorusuna aşağıda ayrıntılı bir şekilde anlattık. İşte telefon rehberi yedekleme nasıl yapılır adlı yazımız…

Telefon Rehberi Yedekleme Nasıl Yapılır? iPhone ve Android Telefon Rehberi ve Kişiler Nasıl Yedeklenir?

Telefon rehberi yedekleme, birçok insanın problemi olarak gündeme gelmektedir. Bu yedeklemenin birkaç çeşidi bulunmaktadır. Tabi telefonlar arasında da değişiklik göstermektedir. Akıllı telefonlarda iki çeşit işletim sistemi olduğundan dolayı, iphone telefon rehberi yedekleme ve android telefon rehberi nasıl yedeklenir adlı iki soruyu karşımıza çıkarıyor. Bu iki soruyu ayrıntılı bir şekilde aşağıda adım adım açıkladık. Hadi gelin telefon rehberi yedekleme nasıl yapılır adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Telefon Rehberi Yedekleme Nasıl Yapılır?

Telefon rehberi yedekleme, cep telefonunuzdaki tüm kişi bilgilerinin bir yedek dosyasını oluşturmanıza ve bu dosyayı bilgisayarınıza, bulut depolama hizmetine veya başka bir cep telefonuna aktarmanıza olanak tanır. Bu sayede, telefonunuzu kaybetmeniz veya onarılması gerektiğinde, tüm kişi bilgilerinizi geri yükleyebilirsiniz.

Aşağıdaki adımları takip ederek telefon rehberinizi yedekleyebilirsiniz:

  1. Cep telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin.
  2. "Yedekle ve geri yükle" seçeneğini bulun ve seçin.
  3. "Rehber" seçeneğini bulun ve işaretleyin.
  4. "Yedekle şimdi" düğmesine basın ve yedekleme işlemi tamamlandığında bir onay mesajı alın.

Bu yedekleme işlemi cep telefonunuzun hafıza kartına veya Google Drive, iCloud veya Dropbox gibi bulut depolama hizmetlerine yedeklenebilir. Ayrıca, yedek dosyasını bilgisayarınıza aktarmak için bir USB kablosu veya Bluetooth ile bağlanabilirsiniz.

Rehber yedekleme işlemi oldukça basittir ve cep telefonunuzdaki tüm kişi bilgilerinizi korumanıza olanak tanır. Ancak, unutmayın ki yedekleme işlemi sırasında telefonunuzun şarj seviyesinin yüksek olması gerektiğini ve yedek dosyasının güncel tutulması gerekir. Ayrıca, cep telefonunuzun fabrika ayarlarına döndürülmesi veya yeni bir cep telefonuna geçiş yaparken rehber yedekleme dosyasını kullanarak kişi bilgilerinizi geri yükleyebilirsiniz. Bu işlem oldukça basittir ve sadece yedekleme dosyasını cep telefonunuza aktarmak ve geri yükleme işlemini başlatmak gerekir. Aynı zamanda, birçok cep telefonu üreticisi tarafından sağlanan ücretsiz yedekleme ve geri yükleme uygulamaları da mevcuttur. Örneğin, Samsung Kies veya LG PC Suite gibi uygulamalar Samsung ve LG cep telefonları için yedekleme ve geri yükleme işlemlerini kolaylaştırır.

Son olarak, unutmayın ki yedekleme işlemi sıklıkla yapılmalıdır ve yedek dosyasının güncel tutulması önemlidir. Bu sayede, cep telefonunuzda oluşabilecek herhangi bir sorunda kişi bilgilerinizi kaybetmemiş olursunuz.

iPhone ve Android Telefon Rehberi ve Kişiler Nasıl Yedeklenir?

iPhone ve Android telefonlar, kişiler ve rehber bilgilerinizi kolayca yedekleyebilmeniz için birçok farklı yol sunmaktadır. Aşağıda, iPhone ve Android telefonlar için kişiler ve rehber bilgilerinin nasıl yedeklendiğini ayrıntılı bir şekilde anlattık:

  1. iPhone: iPhone cihazlar için, iCloud veya iTunes gibi Apple'ın kendi yedekleme özelliklerini kullanabilirsiniz. iCloud yedekleme, cihazınızın tüm verilerini (kişiler, fotoğraflar, notlar, vb.) internet üzerinden yedeklerken, iTunes yedekleme sadece cihazınızı bilgisayarınıza bağlayarak yedekleme yapabilirsiniz.
    • iCloud yedekleme için, Ayarlar> iCloud> Yedekleme 'yi açın ve "Yedekle" seçeneğini tıklayın.
    • iTunes yedekleme için, iTunes programını açın ve cihazınızı bilgisayarınıza bağladıktan sonra, "Yedekle" seçeneğini tıklayın.
  2. Android: Android cihazlar için, Google hesabınızı kullanarak kişiler ve rehber bilgilerinizi yedekleyebilirsiniz. Bu, cihazınızda kayıtlı olan kişileri ve rehber bilgilerini internet üzerinden yedekler. Bu yedekleme işlemi için, Ayarlar> Google> Kişiler ve Gmail'i açın ve "Kişileri yedekle" seçeneğini tıklayın. Ayrıca, Android cihazlar için, birçok üçüncü taraf yedekleme uygulaması da mevcuttur.

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Telefon Rehberi Yedekleme Nasıl Yapılır? iPhone ve Android Telefon Rehberi ve Kişiler Nasıl Yedeklenir?
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