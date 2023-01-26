Telefondan Bilgisayara Fotoğraf Atma - Telefondan Bilgisayara Fotoğraflar Nasıl Aktarılır, Kablosuz Aktarma Nasıl Yapılır?

Telefondan bilgisayara fotoğraf atma işlemi son derece pratiktir. Bilgisayardan telefona fotoğraf atma kablosuz şekilde yapılabilir. Fotoğrafları içe aktarma nasıl yapılır konusu da merak edilenler arasındadır. Uygulayacağınız pratik yöntemler ile fotoğraflarınızı sorunsuz şekilde bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Fotoğraflar telefondan bilgisayara nasıl aktarılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.



Telefondan Bilgisayara Fotoğraf Atma



Telefonunuzdan bilgisayara fotoğraf atmak için uygulayacağınız farklı yöntemler vardır. Bu yöntemlerden herhangi birini uygulayarak fotoğraflarınızın sorunsuz şekilde bilgisayara aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Söz konusu işlem sonunda telefonunuzdaki fotoğrafları bilgisayarınızda görme şansı yakalarsınız. Telefondaki fotoğrafları bilgisayara aktarmak için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.



Telefon fotoğraflarınızı bilgisayara aktarmak için uygulayacağınız ilk yöntem telefonu usb kablosu ile bilgisayara bağlamaktır. Telefon bilgisayara bağlandığı anda bilgisayarınızda bir ikaz görünecektir. Bu ikaz penceresine tıklayarak ya da "bilgisayarım" bölümüne tıklayarak telefon hafızasına ulaşabilirsiniz. Buradaki fotoğrafları keserek ya da kopyalayarak bilgisayarınızdaki uygun bölüme yapıştırabilirsiniz.



Bilgisayardan Telefona Fotoğraf Atma Kablosuz



Bilgisayardan telefona ya da telefondan bilgisayara fotoğraf atmak için kablosuz bağlantı kurmayı düşünebilirsiniz. Bunun için öncelikle bluetooth bağlantısını kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızla telefonunuzun bluetooth bağlantısını açıp öncelikle iki cihazı birbirine eşleştirmeniz gerekir. Bu aşamadan sonra telefonunuz ya da bilgisayarınızdaki fotoğrafın üzerine gelip "gönder ya da paylaş" butonundan bluetooth paylaşım seçeneğini tercih etmeniz gerekir.



Bilgisayarınızla telefonunuz arasından kablosuz fotoğraf göndermek için whatsapp web uygulamasından da istifade edebilirsiniz. Bilgisayarınızda açtığınız whatsapp web üzerinden bilgisayarınızdaki fotoğrafları kendinize gönderebilirsiniz. Whatsapp güncellemeden sonra kendi kendinize mesaj göndermeyi de mümkün kılmıştır. Bu güncellemeden istifade ile kendi kendinize fotoğraf gönderebilir ya da dosya paylaşımı yapabilirsiniz.



Fotoğraflar Telefondan Bilgisayara Nasıl Aktarılır?



Telefondaki fotoğraflarınız genellikle harici sd kart üzerinde saklanır. Bu sayede hafıza kartını telefonunuzdan çıkararak bilgisayarınıza takma şansı bulabilirsiniz. Telefondan çıkardığınız hafıza kartını, bir adaptör yardımıyla bilgisayara takıp, içindeki verilere ulaşabilirsiniz. Söz konusu fotoğrafları kopyalayarak ya da keserek bilgisayarınıza yapıştırabilirsiniz.



Fotoğrafların bilgisayara aktarılması için mail adresinizi de kullanabilirsiniz. Telefonunuzdaki fotoğraflardan istediklerinizi işaretleyip mail aracılığı ile paylaşabilirsiniz. Tabi bunu yaparken mail adresinizde belli bir veri kotasının olduğunu bilmeniz gerekir. Mail adresinize ekleyeceğiniz fotoğraf sayısı en fazla 3-4 adet olacaktır. Bu nedenle fotoğraflarınızı peyderpey göndermeyi düşünebilirsiniz.



Whatsapp gibi telegram gibi platformlardan istifade ile de fotoğraflarınızı bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Bu platformlar da fotoğraflarınızı bilgisayarınıza aktarmak için pratik çözüm önerileri sunacaktır. Yukarıdaki çözüm önerilerinden herhangi birini tercih ederek sorunsuz şekilde fotoğraflarınızın transferini yapabilirsiniz. Dilerseniz sadece kopyalama yaparak hem telefon hem de bilgisayarınızda fotoğraflarınızın bulunmasını sağlayabilirsiniz.