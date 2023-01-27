Telefonu Televizyona Yansıtma - iPhone ve Android Telefonu Ekrana Yansıtma Nasıl Yapılır, Kablosuz Yansıtılır Mı?

Sevdikleriyle beraber film keyfi yapmak ve bir şeyler izlemek için televizyona başvurulur. Bazı durumlarda ise telefondan televizyona aktarılarak farklı bir yöntem denenir. Telefonu televizyona yansıtma ile ilgili araştırma yapan kişiler bunun hakkında internete başvuracaktır. Akıllı telefonlar ile uyumlu akıllı televizyonlarda aktarım gerçekleşmesi için telefonun ekranı televizyona nasıl yansıtılır sorusu önem kazanmıştır. Bunun için birçok yöntem karşımıza çıkacaktır. Telefonu ekrana yansıtma için kablolu veya kablosuz iki farklı yöntem karşımıza çıkacaktır. Pek çok insan mobil cihazları televizyona kablo kullanmadan kolaylıkla da bağlamıştır. Bu işlemle beraber dev bir ekranda birçok aktiviteyi gerçekleştirmek de mümkün hale gelecektir. Bu durumda kullanıcılar iPhone ve Android telefonu ekrana yansıtma nasıl yapılır ve kablosuz da yansıtılır mı sorularına cevap arayacaktır. Yazımızın devamında sizler için çok merak edilen telefonu televizyona yansıtma konusunun detaylarına yer verdik.

Telefonu Televizyona Yansıtma

Telefonu televizyona yansıtma hakkında araştırma yapan kişiler, bunun için internete başvurmuştur. Akıllı cihazlardan büyük televizyon ekranlarına yansıtma işlemi ile dev ekranda pek çok işlemi de gerçekleştirmek mümkün. Bu işlem ise oldukça kısa ve kolaydır. Telefondan büyük ekrana yansıtma yapmak için iki seçenek karşımıza çıkacaktır. Özellikle çok sık kullanılan kablosuz yöntem ise oldukça basittir. Kablosuz bağlantı için öncelikle telefon ve televizyonunuzun aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olmalısınız. İPhone marka telefonunuz ile televizyona ekran yansıtma için öncelikle İPhone denetim merkezini açın. Denetim merkezinden ekran yansıtma özelliğine tıklayın. Ardından, açılan ekrandan Apple TV'nizi veya AirPlay 2 destekli akıllı televizyonunuzu seçerek telefonu televizyona bağlayın. Eğer bu özelliklerde bir akıllı TV'ye sahip değilseniz, telefonu televizyona yansıtma uygulamalarını deneyebilirsiniz. Bunlar;

DLNA

UpnP

ArkMC

AirDroid Cast

Android Telefonu Ekrana Yansıtma Nasıl Yapılır?

Telefondan televizyona ekran yansıtma son derece kolay bir yöntemdir. iPhone yanı sıra Android telefonu ekrana yansıtma nasıl yapılır sorusu sıklıkla merak edilmiştir. Android cihazlarda, birçok akıllı telefonlarda Miracast uygulamasıyla smart TV'ye bağlanmak mümkün. Ancak bazı telefonlarda bu uygulama olmayabilir. Bu durumda telefon ekranını televizyona yansıtma uygulaması olan Miracast'ı Play Store'dan indirmeniz gerekecektir. Bu uygulama telefona indikten sonra işlem yapmadan önce cihazların aynı yerde bulunmasına dikkat edin. Uygulama aracılığıyla ekran yansıtma işlemini kolaylıkla yapabilirsiniz. İşlemi kablolu yapmak için ise HDMI dönüştürücü kablosu almak gerekecektir. Hem Android hem de iOS uygulamalarında da rahatlıkla kullanılan bu kablo ekrana yansıtmak için çok başvurulan bir yöntem.