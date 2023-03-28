Termostat Nedir? Arabada ve Kombide Termostat Ne İşe Yarar, Görevi Nedir?

Birbirinden farklı birçok alan karşınıza çıktığı zaman termostat nedir diye düşünebilirsiniz. Gündelik hayatımızda oldukça sık duysak yada görsek de termostat ne işe yarar tam olarak bilinmeyebilir. Bu yüzden kombide, fırında termostat ne işe yarar sizler için araştırdık. Bunun yanı sıra haberimizde oda termostatı nedir konusuna da değindik. İçeriğimizin kalan kısmına inerek termostat nedir sorusunun cevabına ayrıntıları ile başlıklar halinde ulaşabilirsiniz.

Termostat Nedir?

Termostat, yabancı kökenli bir kelime olup sıcaklık anlamına gelen "termos" ve sabit kelimesinin karşılığı olan "statos" ifadelerinin birleşimi ile oluşur. Termostat, farklı amaçlarla kullanılan fiziksel sistemlerin sıcaklığını, arzu edilen noktada sabit tutmaya yarayan bir araçtır.

Oda Termostatı Nedir?

Oda termostatı; kombi cihazlarıyla beraber çalışır ve gereksiz ısınmanın önüne geçip yakıt tasarrufu sağlayan cihazdır. Kullanımı ve kurulumu son derece basit olan bu cihazlar radyatörlere yani peteklere sabitlenir. Radyatör ısı seviyesini belirlenen ısı sıcaklığına geldiğinde cihazın yapısı bu uyarıyı alır ve ısıyı sabitlemeye çalışır. Oda termostatının 4 çeşidi vardır. Bunlar şu şekildedir:

• On/Off Oda Termostatı

Isıtma cihazlarının on/off çıkışlarına bağlanarak ısıtma ünitelerinin sadece ısıtma tesisatına giden suyunu kontrol etmesine yarar.

• Modülasyonlu Oda Termostatı

On/off oda termostatının yaptığı, tesisata giden suyu kontrol etmesine ekstra olarak; kombiyi yazlık-kışlık moduna geçirme, tesisat ve kullanım suyu sıcaklıklarını oda termostatı üzerinden kontrol edebilme gibi ek özelliklere de sahiptir.

• Mekanik Oda Termostatı

Kombideki, bimetal sensörü sayesinde oda sıcaklığını algılayıp, açma – kapama işlemi yaptırır. Bimetal sensörü, ortam ısındığında genleşerek yanındaki mekanizmaya temas eder ve termostat uçlarını ayırarak kombinizi kapatırken, ortam sıcaklığının düşmesi durumunda ise büzülerek termostat uçlarının birleşmesini sağlar.

• Dijital Oda Termostatı

Üzerindeki yazılım kartı sayesinde, hassas ölçümler yapabilir. Ayrıca kablolu ve kablosuz modelleri bulunan oda termostatlarında haftalık programlar yapabilir, bu sayede tasarruf sağlayabilirsiniz.

Termostat Ne İşe Yarar?

Termostat, soğutucu ya da ısıtıcı aletlerde kullanılan ve ısının istenilen derecede sabit tutulması görevini üstlenen kontrol mekanizmasıdır. Termostatlar aracılığı ile olması gereken veya arzu edilen ısının üzerine çıkılmasının ya da altına düşülmesinin önüne geçilir. Bu sayede hem termostat kullanılan cihazların fazla efor sarf edip zarar görmelerinin önüne geçilebilir hem de enerji tasarrufu sağlanabilir.

Kombide Termostat Ne İşe Yarar?

Evlerde kullanılan kombi ve peteklerde ısı derecesi 20°C'dir. Derece 1 seviye yükseldiğinde %10'a yakın ısı artışı meydana gelir. Bu nedenle, doğalgaz faturaları da aynı oranda yükseltir. Bu durumu engellemenin en basit yollarından bir tanesi oda termostatlarıdır.

Oda sıcaklığını net bir şekilde algılayan termostatlar sayesinde bunu kullanan kişiler ortalama %20 enerji tasarrufu sağlar. Ek olarak ısı belirlenen seviyeye geldiğinde kombi açma kapama işlemini kendi kendine halleder. Sonuç olarak bütün işlem otomatik olarak cihaz tarafından uygulanır.

Gereksiz kombi kullanımının önüne geçtiği için de cihazın yıpranmasını engeller. Bu sebeple daha uzun ömürlü bir cihaz kullanımı sağlar.

Arabada Termostat Ne İşe Yarar?

Termostat ısıtma soğutma sistemlerinde kullanılan, sıcaklığın istenilen değerde sabit kalmasını sağlayan bir parçadır. Sadece otomobillerde bulunmaz. Otomobillerdeki termostatlar, motor ilk çalıştığında kapalı kalarak soğutma suyunun devirdaim etmesini engelleyen valflere sahiptirler. Devirdaim etmesi engellenen soğutma suyu ile motor daha çabuk istenilen sıcaklığa gelir. Daha sonra açılan termostat, soğutma suyunun soğutma kanalları içinde dolanmasını sağlar.

Fırında Termostat Ne İşe Yarar?

Elektrikli fırınlarda termostat sıcaklığı sabit tutar. 200 dereceye bir fırın ısısını sabitlediğiniz zaman termostat devreye girer ve sıcaklık yükselişini önler. Sıcaklığı belirli seviyeye ayarladığınız zaman ve sıcaklık istenilen seviyeye geldiğinde termostat elektrik akımını keser, ısıyı dengede tutar. Yapılan yemek çeşidine göre bazı yemekler düşük ısıda bazıları da yüksek ısıda pişer. Termostatlı fırın ile istediğiniz yemeği istediğiniz ısı derecesinde pişirirsiniz. Termostat çalışma sistemi içinde ısıtıcı ve soğutucu ayarı bulunur ve dış ortam sıcaklığı göz önüne alınarak çalıştırılır. Fırında aşırı sıcaklığı önler ve belirlenen seviyeye geldiğinde sıcaklığı kesen devre araya girer. Isının yükselmesini önlediği gibi enerji tasarrufu da sağlar.