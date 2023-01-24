Teşvikiye Camii Nerede? Yol Tarifi İle Teşvikiye Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Teşvikiye Camii nerede il, ilçe ve mahalle olarak yanıtlanmalıdır. İstanbul ilinin Teşvikiye Mahallesi'nde olan camii sıkça ziyaret edilmektedir. Teşvikiye Camii'nin özellikleri hemen her tarih sevdalısının ilgisini çekmektedir. Son derece güzel bir görünümü olan Teşvikiye Camiini kim yapmıştır sorusunun yanıtı da oldukça ilgi uyandırıcıdır. Yol tarifi ile Teşvikiye Camii'ne nasıl gidilir, hangi ilçede, özelliği nedir sorularını yanıtladık.

Teşvikiye Camii Nerede?

Teşvikiye cami İstanbul'da bulunan önemli camilerdendir. Teşvikiye Mahallesinde yer alan cami farklı ulaşım araçları ile ulaşılabilecek bir lokasyonda yer alır. İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan cami toplu taşıma araçlarıyla da ulaşılabilecek yerdedir. Ulaşım için otobüs tercih eden kişiler şunları kullanabilirler:

26 Dikilitaş

26A Fulya Mahallesi

28T Beşiktaş Peronlar

28 Topkapı/Son Durak

30D Vadi

70KE Kurtuluş Taksim Yönü

32T Cevatpaşa

35C Koca Mustafapaşa

36T Cebeci Peronlar

38T Küçükköy Meyden/ Sondurak Yönü

46T Kağıthane

46Ç Kağıthane

46KT Yenikapı Marmaray

54E Eminönü

Bunların yanında 54 Hasköy/ Son Durak Yönü, 54KT Kaptanpaşa/ Son Durak Yönü, 55T Gaziosmanpaşa, 70FE Feriköy, 70FY Yenikapı Etkinlik Alanı, 70KY Yenikapı Etkinlik Alanı otobüsleri kullanılabilir. Bunların yanında metro hattı, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçları da kullanılabilir. Cami İstanbul Avrupa Yakasında bulunur.

Teşvikiye Camii'ni Kim Yaptırmıştır?

Teşvikiye Cami, eskiden Haseki Meydanı olarak bilinen alanda inşa edilmiştir. Yapım tarihi ise 1853'tür. Meydan Osmanlı padişahları tarafından oldukça sık ziyaret edilen bir yerdir. Camiyi Sultan Abdülmecit tarafından gezileri sırasında namaz kılmak için inşa ettirmiştir. Daha önceden III. Selim tarafından inşa edilen caminin yetersiz ve küçük kalması, bakımsız olması nedeniyle yeni bir camiye gereksinim duyulmuştur. Dönemin padişahı da Teşvikiye camiini yaptırmıştır. Caminin son restorasyon çalışması Yuvan Efendi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Teşvikiye Cami Özellikleri

Teşvikiye cami içerisinde padişah ve yakınları için kullanılabilecek özel bir alan mevcuttur. Dikdörtgen şeklinde yapılan alanda yalnızca padişah ve yakınları ibadet edebilirdi. Cemaat ise giriş katında farklı bir bölümde namaz kılmak durumundaydı. Caminin girişinde kemerler ve mermer sütunlar bulunur. Aynı zamanda kılıç ve bayrak bulunan tuğralı arma yer alır. Armanın yanında kitabe panoları da camiyi süsleyen detaylar arasındadır.

Camimin kubbesi ahşaptır. Aynı zamanda altın yaldızlı olarak tasarlanmıştır. Kemerli ve yuvarlak pencereleri ile teş külahları camiye farklı bir görünüm kazandırır. Caminin avlusunda eskiden atış hedefi olarak kullanılan iki tane taş ibaresi yer alır.