Tıbbi Sekreter Ne İş Yapar? Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik Mezunu Ne Yapar, Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Son yıllarda oldukça revaçta olan üniversite bölümleri arasında yer alan tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik, adayların ilgisini çeken iş imkanları araştırılan bölümlerden birisidir. Hal böyle olunca bölüm tercihi yapacak olan bireyler tıbbi sekreterlik iş imkanları neler yahut tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik mezunları nerelerde çalışır sorularını gündeme getirmektedir. Bizlerde bu yazımızda tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik mezunu ne iş yapar, hangi pozisyonlarda çalışır araştırıp derledik.

Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik Ne iş Yapar?

Üniversitede yer alan ön lisans bölümlerinden birisi olan tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik, hem örgün olarak hem de açık öğretim programları mevcut olan bir bölümdür. TYT puanı ile giriş yapılan bu bölüm özel ve kamu hastanelerinde, sağlık kuruluşları ve muayenelerde hasta kaydı, hasta kabul, genel kayıt işlemleri ve genel büro işlemlerini yapan alanının uzmanı bireyler yetiştirmektedir.

Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik Mezunları Nerelerde Çalışır, İş İmkanları Neler?

Tıp yani insan sağlığı bilimi, dünya genelinde en yaygın ve en önemli alanlardan birisidir. Böylesine önemli bir alanla ilgili ve bağlantılı olan bölümlerden birisi olan tıbbi sekreterlik, sahip olduğu yaygın iş imkanları sayesinde sıklıkla tercih edilmektedir.

Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik mezunları hem kamuya ait hem de özel sağlık kuruluşları ve muayenelerde birçok pozisyonda çalışma imkanı bulabilmektedir. Geniş bir iş yelpazesi olan bu mesleğe mensup kişiler kamuda çalışmak istiyorlarsa KPSS puanı ile devlet hastaneleri, sağlık ocakları, fakülte hastaneleri, sağlık müdürlükleri ve kuruluşlarında hasta kayıt, arşiv, ofis işletimi gibi pozisyonlarında çalışma imkanına sahiptirler. Özel sektörü tercih eden tıbbi sekterlik mezunları özel hastane ve muayenelerde hasta kayıt, hasta kabul, genel kayıt ve hekim sekreterliği pozisyonlarında çalışabilirler.