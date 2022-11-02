Tokat’ın Neyi Meşhur? Tokat’ın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Tokat'ın neyi meşhur sorusunun en önemli yanıtı Tokat yaprağıdır. Sarmalarda kullanılan bu asma yaprağı Tokatta yalnızca sarma için değil farklı yöresel yemekler için de kullanılır. Tabi ki Tokat'ın nesi meşhur sorusunun tek yanıtı Tokat yaprağı değildir. Tokat'tan alınabilecek, hediyelik olarak verilebilecek pek çok yöresel ürün bulunur. Bizler de Tokat'ın neyi meşhur sorusunun yanıtını merak edenler için bu yazımızda Tokat'ın meşhur ürünlerini, yöresel yemeklerini ve içeceklerini sizler için derledik.

Tokat'ın Neyi Meşhur?

Hem Karadeniz bölgesinin hem de İç Anadolu bölgesinin kültürü altında bulunan Tokat'ın meşhur olan pek çok değerli ögesi bulunur. Bunların en başında Tokat yaprağı gelir. Tokat yaprağı haricinde meşhur olan ve Tokattan hediyelik olarak alınabilecek ürünler şu şekildedir:

Yazmacılar Çarşısından alınabilecek yazma ve ipek ürünler.

Tokat Taşhan'da bulunan bakırcılar, antikacılar, ahşap oymacılar ve seramikçilerden de Tokat'a özgü hediyelik eşyalar ve kültürü yansıtan ürünler.

Yöresel yiyecekler: Beyaz zile pekmezi, zile kömesi (cevizli sucuk), pestil, marmelat, çemen, bez sucuk, pastırma türleri, çemen, domates salçası yoğurtmaç, çökelek peyniri.

Tokat Yöresel Yemekleri Neler?

Ülkemizin güzide şehirlerinden bir tanesi olan Tokat'ın yöresel yemekleri şu şekildedir:

Tokat yaprağından yapılmış sarma: Tokat'ın en meşhur ürünü olan asma yaprağından yapılan sarma Tokat'ın en meşhur yemeklerinin başında yer alır.

Tokat Pağacı: Tokatta kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Özellikle köy kahvaltılarında karşılaşılan Tokat pağacının üzerine tereyağ veya bal sürülerek yenilebilir.

Bat: Kısırı andıran bu lezzet daha sulu ve içine ekmek batırılarak yenmektedir.

Bakla Dolması: İç bakla ile hazırlanan ve dışına asma yaprağı sarılan bir lezzettir. En önemli özelliği kemik suyu ile pişirilmesidir.

Tokat Keşkeği: Tokat'ın en meşhur olan yöresel yemeklerinden birisi keşkektir. Özel günlerde özel misafirlere Tokat keşkeği sunulur.

Tokat Çökeleklisi: ülkemizde kahvaltı kültürünün vazgeçilmez parçalarından birisi olan hamur işi Tokat mutfağının da önemli bir parçasıdır. Çökelekli, içerisinde Tokat çökeleği ve maydanoz olan ve odun ateşi üzerinde bulunan sacda pişirilen bir gözleme çeşididir.

Niksar Çöreği: Cevizi ile ünlenmiş olan Niksar'ın yerel lezzeti olan Niksar çöreğinin içerisinde de ceviz yer almaktadır.

Tokat Kebabı: Bol sebze ve kuzu eti ile yapılan bu kebabın en önemli özelliği kendisine özel ocakta pişiriliyor olmasıdır.

Madımak: Madımak otundan yapılan madımak yemeği sağlık açısından da oldukça faydalıdır.

Tokat'ın Yöresel İçecekleri Neler?

Kuşburnu: Tokat'ın yöresel meyvelerinden bir tanesi olan kuşburnundan elde edilen çay ve marmelat, Tokat'ın yöresel içeceklerinin başında yer alır.