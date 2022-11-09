Trabzon’un Neyi Meşhur? Trabzon’un Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Trabzon'un neyi meşhur sorusunu, oldukça geniş bir yelpazede cevaplamak mümkündür. Çünkü Trabzonspor, birinden güzel mekanları, yeşili bol doğası ve Trabzon'un meşhur yemekleriyle Karadeniz'in en cazibeli illerinden birisidir. Hal böyle olunca vatandaşlar seyahat öncesi Trabzon nesiyle meşhur merak etmekte, araştırmalarıma Trabzon'un neyi meşhur sorusunun cevaplarını da eklemektedir.

Trabzon'un Meşhur Lezzetleri

Yemyeşil ormanları, coşkun kobalt mavisi denizi, ticaret ağı yoğun limanı ve kültürel pek çok mirasa ev sahipliğiyle Karadeniz Bölgesi'nin cazibe merkezlerinden birisi olan Trabzon, ziyaretçilerine sunabileceği birçok meşhur lezzete sahip. Bölgenin iklim özellikleri sayesinde mısır, karalahana, çay, fındık gibi mamullerin bolca yetişmesi, hayvancılığın yaygın olması sayesinde süt ürünlerinin çeşitliliği ve en önemlisi denizinden akın akın çıkan hamsi Trabzon yöresinin lezzetlerine lezzet katan etkenlerin en başında gelmektedir. Hal böyle olunca Trabzon'a has, ülkemiz genelinde hatta dünya genelinde birçok ülkede şan yapmış yiyecek, içecek, yemek çeşitleri merak edilmektedir. Peki, Trabzon'un meşhur lezzetleri nelerdir? Sizler için Trabzon'un en meşhur tatlarını sıraladık;

Kuymak: Mısır unu, tereyağı ve Trabzon peyniri ile yapılan bu yemek, damak çatlatan bir lezzet. Trabzon'un en meşhur lezzetlerinden birisi olan kuymak, halk arasında 'muhlama' ya da 'mıhlama' olarak da bilinir. Fazla malzeme gerektirmeyen, ama şahane lezzetiyle damakları şenlendiren kuymak yemeği Trabzon'da her öğün sofralarda görebilirsiniz.

Trabzon Ekmeği: Ülkemizin her noktasında bilinen, büyükçe olması ve diğer ekmeklere nazaran çok daha uzun süre taze kalan Trabzon ekmeği, yörenin meşhur tatlarından birisidir.

Hamsi: Trabzon mutfağında hamsi balığı ile yapılan yemekler oldukça beğenilen meşhur lezzetlerimiz arasında yer almaktadır. Özellikle bunların arasında 'hamsi tava' ve 'hamsili pilav' ülkemiz genelinde Trabzon yemekleri deyince ilk akıllara gelen lezzetlerin başında gelmektedir.

Akçaabat Köfte: Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hayat bulmuş olan bu yemek, yörenin meşhur et yemeklerinin baş tacıdır.

Mısır Çorbası: Trabzon'da bolca yetişen mısır, sofralara birçok çeşitte gelmektedir. Mısır çorbası da yörenin en meşhur tatları arasında giren bir yemek çeşididir.

Tüm bu yemeklerin yanı sıra Trabzon'a özgü daha pek çok lezzet mevcuttur. Örneğin, Etli Lahana Sarması, Kara Lahana Yemeği, Trabzon Döneri, Hamsili Pilav, Hamsi Kuşu, Fasulye Turşusu gibi lezzetler de Trabzon'da bilinen meşhur yemeklerdendir.

Trabzon'un Meşhur Ürünleri Ve Hediyelikleri

Karadeniz turu deyince ilk akıllara gelen şehirlerden birisi olan Trabzon ilimizde, ziyaretçiler sevdiklerine götürmek üzere o yörenin pek çok meşhur hediyeliklerini bulabilirler. Trabzon'a ait en revaçta olan hediyeliklerin başında yörenin giyim ürünlerinden keşan, peştemal, kuşak, telkari işlemeli eşarplar, horon kıyafetleri, yöresel Trabzon kadınlarının giydiği kıyafet ve aksesuarlar gelmektedir. Ayrıca Karadeniz Bölgesi dolayısıyla Trabzon müziğinin en büyük simgesi kemençe oldukça meşhur hediyelikler arasındadır. Tüm bu saydıklarımızın yanı sıra hasır veya telkari işlemeli altın, gümüş ziynet eşyaları ve aksesuarlar Trabzon'un meşhur nesnelerindendir. Hatırlatmakta fayda var, Trabzon'dan dönerken hediyelik olarak Trabzon ekmeği, mısır unu, çay, fındık gibi gıda ürünleri alanların sayısı da hayli fazladır.