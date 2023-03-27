TSI Motor Nedir? TSI Motor Özellikleri Neler, Ömrü Ne Kadar?

TSI motor ne demek incelemesinde araç seçimini belirleyecek çok önemli bilgilere ulaşacaksınız. TSI ne demek sorusu ile ilgili çok sayıda kaynaktan yararlanarak merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz. Araç alacaksanız aracın turbo özellikli olup olmadığı da öncelikli olarak incelenmelidir. TSI motor turbo mu? TSI motor özellikleri, diğer motor türleri ile de kıyaslanabilir. TSI motorun FSI ile farkı ne sorusunun cevabı yazımızın devamında.

TSI Motor Ne Demek?

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte çok sayıda motor türünün piyasada yerini aldığı görülür. TSI motor da günümüzde yaygın şekilde kullanılan motor türlerinden biridir. TSI, benzinli motor türleri arasında sayılır.

Motor çeşitlerinin her birinin kullanıcıya sunduğu özellikler farklıdır. Tüm kullanıcılara hitap etmek adına araç markaları farklı özelliklere sahip motor üretimi yapabiliyor. Bu özellikler incelenerek insanlar hangi araca yönlenmesi gerektiğine karar verebilir.

TSI Motor Turbo Mu?

TSI, açılımı "turbo stratified injection" olan bir terimdir. Söz konusu açılımın Türkçe karşılığı "turbo kademeli enjeksiyon" demektir. Yani bu motor turbo özelliğine sahiptir. Söz konusu motor türünün özelliklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz.

Diğer motor türlerine nazaran yakıt tüketimi daha düşüktür.

Çevreci bir motor türüdür.

Sürüş esnasında motor zorlanmaz.

Düşük devirlerde güç kaybı söz konusu değildir.

Benzinli bir motor türüdür.

TSI Motor FSI İle Farkı Ne?

Günümüzde araç teknolojisinde yer sahibi olan çok sayıda motor türü vardır. Bu motorlar arasında yer alan FSI motorlar da önemli bir yere sahiptir. TSI motor ile FSI motor arasındaki fark da merak edilen konulardan biridir. İki motor türü arasındaki en öneli fark, motorun ürettiği güç ve tork seviyesidir.

FSI motorlar 155 Nm torku 4 bin devirde üretir. TSI motorlar ise 200 Nm tork seviyesine 1500-4000 devir arasında ulaşır. Bu da önemli bir performans farkı yaratır. Yani TSI motorlar FSI motorlara nazaran performansı daha yüksek motor türlerindendir. Bu performans farkı da araç seçiminde direkt olarak etkili olan bir durumdur. TSI motorlar FSI motorlara nazaran daha fazla tercih edilir.