Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar? Kıyafetten, Elden, Halıdan, Deriden, Koltuktan Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar sorusuna cevap arıyorsanız öncelikle evinizde bulunan malzemeler ile soruna çözüm aramanız gerekir. Elinizin altındaki bir kısım malzemeler ile sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Tükenmez kalem boyası nasıl çıkarılır sorusunun cevabı bu eksende araştırılmalıdır. Bu sayede soruna pratik çözümler geliştirebilirsiniz. Koltuktan tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar sorusunun cevabı ise yazımızın devamında.

Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Tükenmez kalem, kıyafet ya da koltuk gibi eşyalara kolay bir şekilde bulaşabilir. Böyle bir sorunla karşılaştıysanız, kısa süre içerisinde müdahale etmek çok önemlidir. Tükenmez kalem lekesi kurudukça çıkarılması da daha zorlu bir işlem olacaktır. Lekeyi çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

• Leke çıkarma işlemi için içeriğinde ağartıcı bulunmayan çamaşır sularını kullanın.

• Deterjanı ayrı bir kap içinde su ile seyreltin.

• Temiz bir bezi hazırladığınız karışıma daldırarak emdirin.

• Bezi tükenmez kalem lekesinin üzerine bastırın.

• Burada dikkat etmeniz gereken husus, lekeyi ovalamadan çıkarmaya çalışmaktır. Ovalama yaptığınızda leke daha fazla alana yayılacaktır.

Deri yüzeydeki tükenmez kalem lekelerini çıkarmak için ise mavi sabundan istifade edebilirsiniz. Lekenin bulunduğu yer mavi sabun ile silinmelidir. Leke kısa süre içerisinde yüzeyden çıkacaktır. Limon kolonyası da deri yüzeydeki tükenmez kalem lekesinin çıkarılmasında etkili bir üründür. Bunun yanında asetonu da iyi bir leke çıkarıcı olarak değerlendirebilirsiniz.

Koltuktan Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Tükenmez kalem lekesi sıvı halde ise öncelikle kâğıt havlu ile mürekkebin sıvı kısmını koltuktan alın. Bu işlemden sonra da aşağıdaki adımları takip edin.

• Fazlalık mürekkep lekesini kâğıt havluya alırken mürekkebin dağılmamasına özen gösterin.

• Ağartıcı içermeyen deterjan ile yeterli miktarda suyu karıştırın.

• Temiz bir bezi karışıma daldırarak koltuğunuzu silin.

• Koltuğu silerken dışarıdan içeri doğru silmeniz, lekenin dağılmasını önleyecektir.

• Aynı işlemi leke çıkana kadar devam ettirin.

Zaman zaman halılarınızda da tükenmez kalem lekesi görülebilir. Bu durumda limon suyu ya da kolonya ile lekeyi çıkarmaya çalışabilirsiniz. Yeterli oranda leke çıkarma işlemi gerçekleşmezse sabunlu su ile lekenin geri kalanını çıkarmayı düşünebilirsiniz. Tüm aşamaları hassas bir şekilde gerçekleştirdiğinizde lekenin pratik şekilde yüzeyden çıktığını göreceksiniz. Yaptığınız işlemlerde başarılı olamazsanız kuru temizleme işlemlerine de başvurabilirsiniz.