TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI CANLI İZLE! Türkiye İskoçya hazırlık maçı canlı yayın izle şifresiz || Milli maç izle

Türkiye İskoçya maçı canlı izle, milli maç izle aramaları hız kazandı. Euro 2024 elemeleri için geri sayım devam ederken A Milli Futbol Takımı'mız, iki hazırlık maçına çıkacak. Belirlenen takvim doğrultusunda Türkiye ilk hazırlık maçında İskoçya ile kozlarını paylaşacak. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla beklenirken futbolseverler, Türkiye İskoçya maçı canlı izle kanalı ve muhtemel 11'ler bilgisi için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda? İşte, Türkiye İskoçya hazırlık maçı canlı izle kanalı ve mücadeleye dair tüm merak edilenler…
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Türkiye İskoçya hazırlık maçı, 16 Kasım 2022 Çarşamba günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.
Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati'nin düdük çalacağı Türkiye İskoçya hazırlık maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Samet, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun, Hakan, Cengiz Ünder, Kerem, Cenk Tosun
İskoçya: Gordon, Ferguson, Patterson, Tierney, McGinn, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, Christie, Fraser
A Milli Takım için UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maç takvimi de belli oldu. D grubunda bulunan Türkiye milli maçları 25 Mart 2023 tarihinde başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek.
İlk maçına Ermenistan ile deplasmanda çıkacak kırmızı beyazlılar ardından 28 Mart 2023'te Hırvatistan'ı ağırlayacak.
A Millî takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.
Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.
25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye
28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan
16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye
19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler
08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan
12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye
15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya
21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye