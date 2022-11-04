TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2. dönem TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022 ÖSYM AİS

TUS 2. dönem tercih sonuçları için adaylar ÖSYM tarafından duyuru bekleniyor. 4 Eylül 2022 tarihinde yapılan sınavın tercihleri, 14 – 21 Ekim 2022 tarihleri arasında yapıldı. İki hafta geçti ve adaylar "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. İşte TUS tercih sorgulama ekranı 2022