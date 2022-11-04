TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2. dönem TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022 ÖSYM AİS

TUS 2. dönem tercih sonuçları için adaylar ÖSYM tarafından duyuru bekleniyor. 4 Eylül 2022 tarihinde yapılan sınavın tercihleri, 14 – 21 Ekim 2022 tarihleri arasında yapıldı. İki hafta geçti ve adaylar "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. İşte TUS tercih sorgulama ekranı 2022
TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
TUS tercih sonuçları tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl tercihler 14 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar 25 Ekim'de açıklanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda bu yıl tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması beklenmekte.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, TUS tercih sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.
KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER!
Adaylar TUS yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir.
Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.
Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi programlarına yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ÖSYM'den edinecekleri şifreleri ile internet üzerinden fss yoluyla almaları sağlanacaktır.