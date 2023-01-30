Uludağ Kayak Merkezi Nerede? Uludağ Kayak Merkezi’ne Nasıl Gidilir, Ne Zaman Gidilmeli, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Uludağ Kayak Merkezi nerede araştırması yapanlar genellikle kış turizmi için uygun ortam arayanların yaptığı bir araştırmadır. Uludağ'a ne zaman gidilmeli ya da Uludağ kayak merkezi pist uzunluğu da araştırılması gereken konular arasındadır. Uludağ Kayak Merkezi kaç TL (ortalama) konusunda bilgi sahibi olarak da bu bölgeye gidiş maliyetinizi hesap edebilirsiniz. Uludağ kayak sezonu ne zaman kapanıyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Uludağ Kayak Merkezi Nerede?

Kış sporları denildiğinde akla gelenlerin başında kayak yer alır. Amatör ya da profesyonel şekilde kayak yapmak isteyenler için ülkemizde çok sayıda alternatif vardır. Uludağ Kayak Merkezi de bu alternatiflerden biridir. Söz konusu kayak merkezi, amatör olarak kayak yapmak isteyenlerden profesyonel kayakçılara kadar birçok kitleye hitap eder niteliktedir. Bu coğrafyada çok sayıda tesis ve kayak pisti bulabilirsiniz.

Uludağ Kayak Merkezi Bursa il sınırları içinde yer alan önemli bir kış turizm merkezidir. Söz konusu tesis, Kuşaklıkaya ve Fahintepe isimli iki tepe üzerinde konuşludur. Bursa ilinden teleferikle de ulaşım sağlanabilen bu tesis yaklaşık 11 bin 338 hektarlık bir alanda inşa edilmiştir. Söz konusu tesise hem yerli hem de yabancı çok sayıda turist gelmektedir. Hobi maksatlı kayak sporlarının yanı sıra çeşitli spor organizasyonları da bu bölgede yapılır.

Uludağ Kayak Merkezine Nasıl Gidilir?

Bursa sınırları içinde bulunan Uludağ 2543 metre yüksekliktedir. Söz konusu coğrafyada 1933 yılından bu yana kayak sporu icra edilir. Bölge 1961 yılından itibaren Milli Park ilan edilmiştir. Uludağ Kayak Merkezi Bursa şehir merkezine 93 km olup araçla yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk ile bölgeye ulaşabilirsiniz. Teleferikle ile ulaşım ise yaklaşık yarım saat sürmektedir. Bu nedenle en makul ulaşım aracı teleferiktir.

Uludağ Kayak Merkezine toplu ulaşım araçları ile de gidebilirsiniz. Bursa otobüs terminalinden direkt olarak Bursa teleferik istasyonuna gelebilirsiniz. Otobüsle bölgeye gitmek istiyorsanız yine Bursa otobüs terminalinden direkt olarak bu bölgeye giden toplu taşıma araçlarını bulabilirsiniz.

Uludağ Kayak Merkezi Kaç TL

Uludağ Kayak Merkezi yılın büyük bir kısmında kar bulunan bir coğrafyada konuşludur. Özellikle hafta sonları, sömestr tatili ve yılbaşı tatilinde tesislerin son derece yoğun olduğunu görebilirsiniz.

Uludağ Kayak Merkezi'ndeki giriş ücretleri ve kayak ekipmanı kiraları da merak edilen konulardan biridir. Söz konusu ücretler her yıl güncellenir. Doğal olarak güncel ücretleri takip etmek adına kayak merkezinin resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.

Uludağ kayak merkezi pist uzunluğu da merak edilen bir konudur. Uludağ'da bulunan pistlerin toplam uzunluğu 40 km'den fazladır. Tesise gitme zamanınızı tayin etmek için okulların tatil olmadığı süreci tercih etmeniz daha uygun olacaktır. Tabi karın yoğun olduğu fakat tipi gibi olumsuzlukların olmadığı zaman dilimi daha uygun olacaktır.