Uluslararası İlişkiler Ne İş Yapar? Uluslararası İlişkiler Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır?

Genellikle uluslararası analistler olarak da adlandırılan uluslararası ilişkiler mezunlarının kamuda ve devlette nerede çalıştıkları merak konularından biridir. Son dönemde popülerliğinin de artmasıyla birlikte uluslararası ilişkiler ne iş yapar, mezunları ne olur gibi sorular insanların çok sık sorduğu sorular arasındadır. Sizler için bu gibi merak edilen soruları yanıtlayıp derlediğimiz metnimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir?

Uluslararası ilişkiler, siyaset biliminin bir dalıdır ve "uluslararası sistem" içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükûmetler arası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinler arası bir disiplindir. Uluslararası ilişkiler, sivil toplum kuruluşlarına, devlet kurumlarına ve özel sektör şirketlerine, dünyanın stratejik açıdan önemli bölgelerinde olup bitenlere dayanarak politikalarını formüle etmelerine veya revize etmelerine yardımcı olur. Dış ilişkilerin daha sağlam temellere dayandırılarak yürütülmesine katkı sağlar. Uluslararası ilişkiler; dış politika, uluslararası çatışma ve müzakere, savaş, nükleer silahların yayılması, terörizm, uluslararası ticaret ve ekonomi ve uluslararası kalkınma gibi konuların incelenmesini içerir. Uluslararası ilişkilerin geniş kapsamı ekonomi, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji, oyun teorisi ve hatta psikoloji alanlarını kullanarak disiplinler arası bir yaklaşım gerektirir ve Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası gibi devletler ve devlet dışı aktörler de dahil olmak üzere, aktörlerin uluslararası politikadaki etkileşimlerinin araştırılmasına da odaklanan akademik bir disiplindir. Bölümden mezun olanlar, Ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde belirlenen konuların derinlemesine analizlerinin geliştirilmesi ve hazırlanmasından sorumludur.

Uluslararası İlişkiler Mezunu Ne İş Yapar?

Uluslararası ilişkiler mezunları, uluslararası analistler olarak da adlandırılır ve dünyanın belirli bir ülkesinde, bölgesinde bir kuruluşun veya ajansın etkisini incelemekle görevlidir. Bölüm mezunlarının çalıştıkları disiplinin veya ülkenin tarihi, kültürü ve siyasi sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Bir ülkenin siyasi ve ticari bağları da analizler yapılırken stratejik öneme sahiptir ve uluslararası analistlerin güncel olaylardan haberdar olmaları gerekir. Uluslararası ilişkiler uzmanları, ülkelerin birbirleriyle siyasi, ekonomik ve diplomatik olarak nasıl ilişki kurduklarına dair derin bir anlayışa sahiptir ve bu nedenle, bir kuruluşun siyasi ve ticari çıkarlarını yönetmekle sorumludurlar.

Uluslararası İlişkiler Mezunları Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır?

Uluslararası ilişkiler uzmanı dünya devletleri arasındaki bağlantıyı sağlayan kişidir. Ülkesini dış ülkelere karşı temsil eden meslek sahipleri, genellikle Dış İşleri Bakanlığı'na bağlı elçiliklerde ya da bakanlığın farklı birimlerinde görev yaparlar. Bunun yanı sıra farklı devletlerle ticaret yapan şirketler, uluslararası bankalar, reklam ajansları, danışmanlık şirketleri gibi kurumlar da uluslararası ilişkiler uzmanlarının çalışma alanları arasında yer alır.

Elçiliklerde ya da bakanlığın farklı birimlerinde görev yapan ve bunun yanı sıra farklı devletlerle ticaret yapan şirketler, uluslararası bankalar, reklam ajansları, danışmanlık şirketleri gibi kurumlar da uluslararası ilişkiler uzmanlarının çalışma alanları arasında yer alır.

OLASI SEKTÖRLER

Ambalaj

Bankacılık

Danışmanlık

Değerli Madenler ve Mamülleri

Demir-Çelik

Gıda

Halkla İlişkiler

Hızlı Tüketim Malları Hizmet

Holding/Şirketler Grubu

İlaç

Kamu

Lojistik

Maden ve Metal Sanayi

Otomotiv

Pazar Araştırma

Perakende

Reklam

STK'lar

Taşımacılık

Tekstil

Telekomünikasyon

Uluslararası Kuruluşlar

Üniversiteler

Üretim/Endüstriyel Ürünler

Yapı Malzemeleri

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ne İş Yapar?

Kendi ülkesinin çıkarlarını göz önünde bulundurarak diğer devletlerdeki meslektaşlarıyla iletişim içinde çalışan uluslararası ilişkiler uzmanının görevleri arasında;

Yetkilerini devletin belirlediği kurallar dahilinde kullanmak,

İthalat ya da ihracat için gerekli bağlantıları sağlamak ve sürecin takibini yapmak,

Dünyadaki güncel siyasi ve ekonomik gelişmelerle ilgili araştırmalar yaparak bünyesinde bulunduğu kuruma rapor hazırlamak,

Yurt dışında ülkesinin vatandaşlarının haklarını gözetmek ve onların çıkarlarını göz önünde bulundurmak,

Diğer ülkelerle yapılacak görüşmeleri planlamak ve bu görüşmeler için gerekli bağlantıları kurarak görüşmeyi takip edip sonuçlandırmak, yer alır.

Buradaki sektörler, alanlar, şirketler ve akademik kurumlar kariyer, iş ve yüksek öğrenim seçenekleri hakkında fikir vermek amacıyla, yakın zamanlı iş duyurularına dayanarak hazırlanmıştır. Burada yazılı olanların haricinde de fırsatlar olabilir.