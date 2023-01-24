Unni Ne Demek? Korece Hitap Şekillerinden Unni Ne Anlama Gelir ve Kime Denir?

Tıpkı Türkçe gibi Altay dillerinden biri olan Korecede unni ne demek diye soran çok sayıda kişi bulunur. Güney ve Kuzey Kore'nin resmi dili kabul edilen Korecede unni ne anlama gelir diye merak edenler olabilir. Unni kime denir sorusu, bu dili yeni öğrenmeye başlayan kişiler için merak uyandırıcıdır. Bir kişiye hitap etmek amacıyla kullanılan unni kelimesi kim için söylenir? Peki bu sözcüğün anlamı nedir?

Unni Ne Demektir?

Unni kelimesinin anlamına geçmeden önce, Korece ile ilgilli birtakım detaylara değinmek faydalı olabilir. Ural-Altay dil ailesinden olan Korece, dünya üzerinde 75 milyon kişi tarafından konuşulur. Güney Kore ile Kuzey Kore'nin resmi dilidir. "Hangıl" adı verilen Kore alfabesi ise 10 basit ünlü ve 14 ünsüzden oluşur, ayrıca alfabede bulunmayan 11 yarı ünlü ve 5 tane çift ünsüz harf vardır. Bu dil, ilk olarak 1443 yılında icat edilmiştir. Güney Kore'de İngilizce, sadece turistik alanlarda tercih edilen bir dildir. Çünkü Koreliler, kültürlerini ve geleneklerini yaşatmaya önem veren halklardır. Onlar, aslen Moğolistan ve Kuzeydoğu Çin kökenlidir. Mongoloid yani Moğollara benzer bir ırk tipidirler.

Unni Kelimesi Ne Anlama Gelir?

İngilizcenin aksine Korecede, akrabalar daha ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Bunlardan biri ise "unni" sözcüğüdür. Bu kelimeyi ilk defa duyan kişiler ne anlama geldiğini merak edebilir. Unni, Korecede abla demektir ve öz olup olmaması önemli değildir. Kızlar kendilerinden yaşça büyük olan hemcinslerine unni diye hitap eder. Erkekler ise birine abla demek için "noona" ifadesini kullanır. Buradan anlaşılacağı üzere unni kelimesi, sadece kadınlar arasında kullanılabilen bir hitap sözcüğüdür. Ek olarak, Koreli kadınlar yaşça büyük erkeklere seslenmek için "oppa" veya "hyeong" ifadelerini kullanır. "Dong-saeng" ise küçük kardeş anlamına gelir.