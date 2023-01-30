URL nedir sorusu özellikle bu dönemde önemli bir sorudur. Bir internet sayfası ya da bilgi paylaşmak isteyenler url ne demek, url açılımı nedir gibi sorular sorabilir. Herhangi bir internet sayfasını paylaşmak veya kopyalamak isteyen kişiler url adresi nasıl bulunur ve url kısaltması nasıl yapılır sorularının cevabını bilmek zorundadır. Biz de sizler için bu soruların cevaplarını derledik.

URL Nedir? URL Ne Demek, Nasıl Bulunur ve Ne İşe Yarar?

URL, Uniform Resource Loader diye bilinen terimin kısaltılmış halidir. Bu terimin Türkçeye çevrilmiş hali ise "Tekdüzen Kaynak Bulucu"dur. URL bir web sitesinin alan adı, kullanıcının bulunduğu sayfanın kategorisini ve web sayfasının ne içerdiğini belirten bilgidir. Yani kısaca söylersek tarayıcılarda site adresinin bulunduğu kısımdaki yazılar URL olarak adlandırılır. URLlerin asıl amacı IP adreslerini bir metine dönüştürmektir. URLler protokol ve domain yani web sitesinin adından ve sayfa yolundan oluşmaktadır. Normal şartlarda IP adresi ile ifade edildiğinde kullanıcı için bulması çok zordur fakat bu içerik URLler sayesinde kısa sürede tanımlanabilir. Doğru planlanmış bir URL sayesinde web sitesi organik arama sonuçlarında en üst sıralarda görünebilir.

Bir kullanıcı URL adresini yanlış girdiğinde istediği sayfaya ulaşamaz. Dolayısıyla da aradığı bilgiye ulaşmakta zorluk çeker. Bu sebeple de web sitesi işlevini yerine getirememiş olur. URL kolay okunur ve anlaşılır şekilde planlandıysa kullanıcı deneyimini iyileştirir. Dolayısıyla kullanıcılar web sitesinde aradığını kolayca bulduğu için bu web sitesini ziyaret ederken daha çok keyif alır.