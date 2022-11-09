Van’ın Neyi Meşhur? Van’ın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Van'ın neyi meşhur sorusuna kahvaltısı, kedisi, gezilecek yerleri yanıtı direkt olarak verilebilir. Birden fazla unsurla kendinden söz ettiren bu şehrin hediyelikleri, yöresel yemekleri, tatlıları, içecekleri, yiyecekleri kendi kültürünü yansıtmaktadır. Bu doğrultuda Van'ın meşhur yemekleri bizlere kendi yöreselliğini sunacaktır. Diğer kategorideki unsurlar için ise Van nesiyle meşhur gibi bir arama yapılmalıdır. Aksi takdirde Van'ın nesi meşhur olduğu hakkında doğru sonuç elde edilemeyebilir.

Van'ın Neyi Meşhur?

Van ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir şehirdir. Van gölü etrafında olan bu şehir bünyesinde oldukça fazla tarih eser barındırmaktadır. İpek yolunun geçtiği bu şehrin neyi meşhur olduğu hakkında bilgi toplamak için oldukça yoğun araştırma yapılması gerekir. Çünkü tahmin edinilenden çok daha fazla meşhur sayılacak şeyler vardır. Ülkemizin her ilinde olduğu gibi Van'ın da meşhur olan birtakım yiyecekleri ve tatlıları vardır. Bunun yanı sıra yöresel ürünleri de oldukça zengindir.

Meşhur kategorisine Van kedisini de dahil etmek gerekmektedir. Çünkü Van kedisi o kadar meşhurdur ki şehirde Van kedisi evi bile vardır. Artı olarak Vanadokya peri bacaları, Muradiye şelalesi, Van gölü, Van kalesi, Akdamar adası Ermeni kilisesi, Erçek gölü, Akdamar adası, Hoşap kalesi, Halime Hatun kümbeti, Hüsrev Paşa cami, Şeytan köprüsü, eski Van şehri ve Yedi kilise de Van'ın diğer meşhur yerleridir.

Van'ın Yöresel Yemekleri

Van'ın yöresel yemeklerinin ilki Van kahvaltısıdır. Van kahvaltısı kendi içinde birçok lezzeti barındırır. Bu lezzetlerin içinde Van balı, yoğurt kaymağı, süt kaymağı, yayık tereyağı, cacık, otlu peynir, örme peynir, beyaz peynir, kavurmalı sucuklu yumurta, zeytin, murtuğa, kavut, gencirun gibi ürünler vardır. Van kahvaltısında yaklaşık 40 çeşit lezzet olduğu bilinmektedir. Diğer yöresel yemekler tandır balığı, kavurmalı uşgun ekşilisi, acem köftesi, Kürt köftesi, Van pastası, ciğer köftesi, murtuğa, sergeser, balkabağı sarması, etli Bostaniye köfte, kurut aşı, çiriş pilavı, otlu peynir, helise yemeği, kavut, ayva yemeği, bulgur aşı, virik çorbası, keledoş, ayran aşı çorbası, şile, kete vardır.

Van'ın Meşhur Tatlıları

Van'ın meşhur tatlıları yöresel yemeklere nazaran daha azdır. Meşhur tatlıları içerisinde çatal tatlısı, Van pastası, eğdek tatlısı, sahine tatlısı, Van baklavası vardır.

Van'ın Meşhur Hediyelikleri

Gezmeye gidilen bir şehirde anı amaçlı ya da sevdiklerimize için bazı hediyeler alırız. Bu hediyeler gittiğimiz bölgenin tarihini, kültürünü yansıtan özellikte olur. Van'ın meşhur hediyelik eşyalarında savatlı gümüş, Van'ın özel kilimleri, Van'ın özel cevizi, otlu peynir, çatak balı, Özalp çöreği, magnet, anahtarlıklar, tarihi eserlerin bibloları gibi hediyelikler alınabilir.