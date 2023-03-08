Vira bismillah, bazı şehirlerde yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Vira bismillah kavramıyla ilk kez karşılaşanlar, bu kavram hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için vira bismillah ne demek, vira bismillah nerede kullanılır ve neden söylenir gibi soruların yanıtlarına değindik.

Vira Bismillah Ne Demek?

Vira bismillah ifadesi genellikle denize kıyısı bulunan şehirlerde yaşayanların yaygın kullandığı bir ifadedir. Vira bismillah ifadesi köken açısından oldukça farklıdır. Bu ifade Rumca bir deyim olarak karşımıza çıkmaktadır. Rumcada "çapa kaldır veya demir al" manasına gelmektedir. Rumca bir deyim olmasına karşın ifadenin sonuna Arapça bir ek ilave edilmiştir. Vira bismillah ifadesi hem Rumca hem de Arapça birleşimine sahip bir komut tamlaması olarak bilinmektedir.

Vira Bismillah Nerede Kullanılır?

Vira Bismillah ifadesi daha çok balıkçılar ve denizciler tarafından kullanılmaktadır. Balık sezonunun açılmasıyla birlikte pek çok balıkçı bu ifadeyi söylemektedir. Ayrıca ifade içerisinde geçen "vira" sözcüğü denizcilikte çok sık kullanılan bir kavramdır. Vira sözcüğünü yabancı Türk fark etmeksizin tüm denizciler bilmektedir. Son zamanlarda pek çok kişi vira bismillah demek caiz mi diye merak etmektedir. Bu ifadede geçen "bismillah", "Allah'ın adıyla" manasını taşımaktadır. Bu yüzden bu ifadeyi kullanmak caizdir.

Vira Bismillah Neden Söylenir?

Vira bismillah ifadesi hem denizciler hem de balıkçılar tarafından kullanılan bir ifadedir. Vira bismillah neden denir diye birçok kişi araştırma yapmaktadır. Vira bismillah ifadesi iyi bir başlangıç yapılmasını temenni etmek amacıyla kullanılır. Balıkçılar balık avlamak için denize açılırken, denizciler de sefere çıkarken bu ifadeyi kullanmaktadır.