Viva La Vida Ne Demek? Viva La Vida Ne Anlama Gelir, Türkçe Anlamı Nedir?

Viva la vida ne demek bilmek mi istiyorsunuz? Ana dilimiz olan Türkçe'de yer almasa da hayatımıza yer edinmiş pek çok yabancı kökenli kelime ya da sözler kullanırız ve bunların anlamını öğrenmek isteriz. Bu noktada kullanmak isteyenler için viva la vida Türkçe anlamı ne sorusuyla karşı karşıya kalır. Bunu öğrenmek için araştırma yaparlar. Bu araştırma için doğru yerdesiniz. Viva la vida ne demek, hangi dil sorularının cevaplarını haberimizin devamında sunacağız

Viva La Vida Türkçe Anlamı Nedir, Hangi Dil?

" Yaşasın hayat" anlamına gelen viva la vida İspanyolca diline ait bir söz öbeğidir. Aynı zamanda Britanyalı bir rock grubu olan Couldplay'in Viva La Vida isimli şarkısıdır. Bu söz ebeği kullanıldığı zaman içerisinde, sürdüğümüz hayatın ne kadar yaşanılası olduğunu, kişinin bu yaşanılası hayata sıkı sıkı tutunması gerektiği anlamlarını barındırır. Hayatınıza sevip, değer verdiğiniz noktalarda bu söz bebeğini kullanabilirsiniz.

Viva La Vida Hangi Durumlarda Söylenir?

- Hayal ettiğiniz hedefe ulaştığınızda

- Yaşamınız boyunca karşılaştığınız zor zamanları büyük sıkıntılar çekip atlattıktan sonra güzel günleri gördüğünüz zaman

- İsteğiniz dahilinde iyi bir okula başladığınız zaman

- Severek yaptığınız işlerde başarılı olup takdir edildiğinizde ve buna benzer güzel zamanlarda bu söz öbeğini kullanabilirsiniz.

Viva La Vida Nerelerde Kullanılabilir?

- Sosyal medya hesaplarınızın biyografi kısmına yazabilirsiniz

- Whatsapp durumunuza yazıp hayatınızın yolunda gittiğini herkese duyurabilirsiniz

- Sosyal medyada paylaştığınız içerikleri bu söz öbeğini ekleyebilirsiniz

- Arkadaşlarınızın paylaştığı gönderilere yorum olarak yazabilirsiniz