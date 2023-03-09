Voucher Ne Demek? Turizmde Hotel Voucher Nedir, Ne İşe Yarar?

Voucher ne demek ve ne işe yarar, bunun için bacasız sanayi turizme göz atmalıyız. Bir kupon sistemiyle işleyen bu uygulama otellerde görülmektedir. Parasal bir değere sahip olmayan belirli nedenlerle verilen bir tahvildir. Bu noktada voucher örnekleri bulunmaktadır. Kupon sistemiyle çalıştığı için voucher code ne anlama gelir ve hotel voucher ne demek, soruları bu kelimenin anlamı kapsamında değerlendirilmektedir. Voucher code, verilen hizmet kuponlarının kodunu; voucher otel hizmetin verildiği otellere denilmektedir.

Voucher Ne Demek?

Turizmde gerçekleşen bazı hizmetlerin karşılığında müşteriye güvence ve garanti amaçlı olarak rezervasyon belgesi verilir. Bu belgeler sayesinde kişi almış olduğu hizmetin ne olacağını ve bunların güvencesini elde etmektedir.

Türkçe karşılığı olarak ise rezervasyon belgesi sayılan voucher sözcüğü, yaygın olarak turizm sektöründe kullanılır. Özellikle konaklama, tur ya da yolculuk gibi yapılan rezervasyon dâhilinde ön plana çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle: İngilizceden çevrilen bu kelime bir fiş ya da belirli bir parasal değere sahip olan ve yalnızca belirli nedenlerle ya da belirli mallar için harcanabilen, geri alınabilir işlem türündeki bir tahvil olarak görülmektedir.

Hotel Voucher Ne Demek?

Seyahat acentesi ile beraber hotel voucher, müşterilerin otel konaklaması üzerinden verilen rezervasyon belgesidir. Seyahat etmek isteyenler ve tatile çıkanlar özellikle bir seyahat acentesi dâhilinde otel konaklamasına rezervasyon yaptırır ve bunun karşılığında bir belge alır.

Alınan bu belge sayesinde tarihi ile beraber ücreti ve diğer detayları da öğrenmiş olur. Özellikle seyahat acentesi açısından almış olduğu güvence noktasında önemli bir yere sahiptir bu belge.

Voucher Code Ne Anlama Gelir?

Rezervasyon belgesi niteliğinde olan bu belgelerde kodlar da olmaktadır. Bu kodlarla kolay ve hızlı işlemlerin yapılmasının yanı sıra bu kodlardan müşteriler rezervasyon bilgilerine ulaşabilmektedir. Bu bağlamda voucher code ise kupon kodu anlamına gelmektedir.

Voucher Örnekleri

Voucher ile acente müşteriye bir belge vererek bu belgede müşterinin alacağı hizmete karşı ödeme yaptığının taahhüt eder. Fatura gibi değildir ancak ne tür hizmet aldığının detayını gösteren bir belgedir. Bu nedenle voucher çeşitleri ve örnekleri verilen hizmete göre değişmektedir. En çok konaklama hizmetleri için verilmektedir. Bu nedenle belge çeşitleri içerisinde de özellikle hotel voucher sıkça kullanılan otel konaklaması için düzenlenmiş rezervasyon belgesidir.

Farklı örneklere sahip olan bu belgede yine yurt dışına vize başvurusu yapılırken talep edilen rezervasyonun ispatı açısından da kullanılmaktadır.