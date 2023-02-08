Wipe Data Ne Demek? Android Cihazlarda Wipe Data Nedir, Nasıl Yapılır ve Her Şeyi Siler Mi?

Hafıza veya farklı nedenlerden dolayı telefonundaki verileri silmek isteyen kişiler wipe data ne demek diye sorar. Wipe data her şeyi siler mi sorusunun cevabı ise evettir. Bu işlem cihazda bulunan tüm dosyaların ve bilgilerin geri döndürülemez bir biçimde silinmesini sağlar. Bundan dolayı, wipe data nasıl yapılır diye sormadan önce söz konusu problemi başka yöntemler ile çözmeyi denemek gerekir. Cihazlar fabrika ayarlarına nasıl döndürülür?

Wipe Data Ne Demektir?

Wipe, cihazdaki tüm ROM verilerini silmek anlamına gelir. Data ise veri demektir. Wipe data, akıllı cihazları sıfırlamak ve fabrika ayarlarına geri döndürme işlemine denir. Bunun geri dönüşü kesinlikle yoktur ve tüm bilgilerin kalıcı olarak silinmesine neden olur. Hafıza gibi nedenlerden dolayı sıfırlama işlemi yapılacak ise bunun için önceden yedekleme işlemi yapmak önemli verileri kurtarmayı sağlar.

İnsanlar genellikle akıllı telefonları yavaş çalışmaya başladığında ve hafıza doldu uyarısı geldiğinde bu yönteme başvurmak ister. Ek olarak, telefonunu birine satmayı veya vermeyi planlayanlar fabrika ayarlarına döndürür. Akıllı telefonu sıfırlamanın nedenleri kişiden kişiye değişir. Bu işlemi yapmak ise oldukça kolaydır.

Android Telefonlarda Wipe Data Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonları android olanların, fabrika ayarlarını geri döndürmek için izlemesi gereken birkaç adım bulunur. Ondan önce ise silinmesi istenmeyen bazı verilerin yedeklenmesi kesinlikle unutulmamalıdır.

Ayarlar> Sistem'e gidin

Sıfırlama Seçenekleri'ne tıklayın

Tüm Verileri Sil'e (Fabrika Ayarlarına Sıfırla) dokunun

Cihazın dahili belleğindeki tüm verileri silmek için onay verdikten sonra sıfırlama işlemi gerçekleşir.

Daha sonra akıllı telefonu yeniden başlatın

Bu adımların sonunda, akıllı cihazlar satın alındığı ilk günle aynı durumda olur. Yedeklenen veriler ise çok kolay bir şekilde geri yüklenebilir.

İOS Sistemde Wipe Data Nasıl Yapılır?

iPhone kullanıcılarının cihazlarını fabrika ayarlarına geri döndürmek için yapması gerekenler ise şu şekildedir:

Ayarlar'a ve sonra Genel'e gidin

iPhone'u Aktar'a ve Sıfırla'ya dokunun

Tamamen sıfırlamak için Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil'i seçin

Daha sonra telefonu yeniden başlatın

Bu işlemlerden sonra, telefondaki tüm dosyalar kalıcı olarak silinir. Kurtarmak istenen veriler önceden mutlaka yedeklenmelidir.