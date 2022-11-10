Yağ Lekesi Nasıl Çıkar? Kıyafetlerdeki, Halıdaki, Duvardaki Kurumuş Yağ Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Yağ lekesi nasıl çıkar sorusunun cevabı için öncelikle organik çözüm yollarına başvurabilirsiniz. Kurumuş yağ lekesi nasıl çıkar probleminin en pratik çözümü karbonat uygulamasıdır. Kıyafetlerdeki yağ lekesi nasıl çıkar sorununa da karbonat ile çözüm bulabilirsiniz. Bu sayede herhangi bir kimyasal kullanmadan yağ lekesini çıkarabilirsiniz. Duvardaki yağ lekesi nasıl çıkar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Yemek esnasında kıyafetleriniz üzerine yağ damlaması gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun yanında evinizdeki eşyalar üzerinde de yağ lekeleri görülebilir. Söz konusu lekelerin çıkarılması esnasında karbonatın çözücü etkisinden istifade edebilirsiniz. Bir kap içerisine koyacağınız yeterli miktarda karbonatı bulaşık deterjanı ile karıştırarak lekenin üzerine uygulayın. Yaklaşık 5 dk bekledikten sonra durulama işlemine geçebilirsiniz. Durulama için de soğuk su ile uygulamayı tercih etmeniz tavsiye edilir.

Kurumuş Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Kurumuş yağ lekelerinin çıkarılması, sıradan yağ lekelerine nazaran daha zorlu bir işlemdir. Bu tür yağ lekeleri için yağ çözücü spreylerden istifade edebilirsiniz. Söz konusu ürünler etkili çözücülerdir. Uygulamadan kısa süre sonra yağ lekelerinin çözüldüğünü görebilirsiniz. Yağ çözücü uygulamasından önce karbonat ve deterjan karışımı ile yağ lekesini temizlemeyi de düşünebilirsiniz.

Duvardaki Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Zaman zaman yaşam alanlarındaki duvarlara da yağ sıçrayabilir. Bu lekelerin temizlenmesi de kimi durumlarda zorlu bir işlem olabilir. Duvardaki yağ lekelerinin ne denli zorlu bir leke olduğunun anlaşılmasında duvar boyasının cinsi de önemlidir. Yağlı boyalar üzerindeki yağ lekelerini basit bir deterjan yardımı ile temizleyebilirsiniz. Fakat plastik boyalı duvarlardaki yağ lekelerinin temizlenmesi için ekstra bir işleme ihtiyaç duyulabilir. Bunun için de yağ çözücü kimyasallardan istifade edilebilir.

Kıyafetlerden Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Yağ lekelerinin en fazla görüldüğü alanlar giyilen kıyafetlerdir. Kıyafetlerden yağ lekelerinin çıkarılması için en etkili yöntem karbonat, ılık su ve beyaz sirke karışımıdır. Kıyafetlerinizdeki yağ lekelerinin üzerine hazırladığınız karışımı dökün. Temiz bir bezle ovalama işlemi yaparak lekeyi çıkarmaya çalışın. İşlem sonrasında soğuk su ile durulama yapabilirsiniz. Dilerseniz uygulama sonrasında kıyafetlerinizi çamaşır makinesinde yıkamayı da düşünebilirsiniz.

Kıyafetlerdeki yağ lekelerine derhal müdahale edilmezse yağ lekesi kuruyacak ve zorlu bir leke halini alacaktır. Bu da lekenin uğraştırıcı bir işlemle çıkarılmasını mümkün kılar. Yağ lekeleri ile karşılaştığınızda derhal müdahale etmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Kıyafetlerdeki lekeler için özel olarak hazırlanmış yağ çözücülerle de sorunu pratik şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.