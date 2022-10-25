Yalı Çapkını gerçek hikayesi nedir, uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlama? Star TV Yalı Çapkını nerede çekiliyor, hangi yalıda?

Yalı Çapkını Star TV ekranlarının bir anda favori yapımı oldu. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın hayatı dizinin konusu olurken, Yalı Çapkını çekildiği yerler ve diğer detaylar araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını nerede çekildi? Yalı Çapkını hikayesi gerçek mi? İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Sorumsuzluklarıyla ailesini -en çok da dedesi- Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir.
Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ
Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'da hangi yalıda çekimlerin yapıldığı merak konusu oldu.
İstanbul'daki yalı sahneleri ise Sabancıların sahip olduğu Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.
YALI ÇAPKINI UYARLAMA MI?
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanma.
Yalı Çapkını gerçek hikayesi de Gülseren Budayıcıoğlu kaleminde gizli kalıyor. Ferit ve Seyran'ın gerçekte kim oldukları nasıl bir hayat yaşadıkları merak edilirken dizideki hikaye gerçek konudan izler taşıyor.