Yeni Doğan Bebeğe Su Verilir Mi? Bebeklere İlk Su Ne Zaman Verilmeli, Zararı Var Mı?

Yeni doğan bebeğe su verilir mi? sorusuna pek çok kaynak doğru cevabı verse bile bazen yeteri kadar araştırma yapmamış kişiler bu soruya yanlış yanıt verip çevresindeki kişilerin doğru yanıt almasını istemeden de olsa engelleyebiliyor. Yeni doğan bebeğe su verilir mi? sorusuna güvenilir tıbbi kaynaklardan araştırarak detaylı cevap verdiğimiz bir içerik hazırladık. Bebeklere ilk su ne zaman verilmeli? Sorusunun yanıtı içeriğimizde mevcut.

Yeni Doğan Bebeğe Su Verilir Mi?

Yeni doğan bebeğe su verilir mi yoksa verilmez mi konusu yalnızca yeni anne baba olmuş ebeveynlerin tartıştığı bir şey değildir. Genel anlamda insan kendi doğasını çok merak eden bir varlık olduğu için hemen herkesin yeni doğum yapmış birinin bebeğini gördüğü zaman bu soru aklına gelebilmektedir. Yetişkin insan fizyolojisini anlayabilmek için bir bebeğin fizyolojisini anlamanın son derece büyük önemi vardır.

Bebeklere İlk Su Ne Zaman Verilmeli?

Su yalnızca bebekler için değil bütün canlılar için ölümcül derecede önemli bir sıvıdır. Bu nedenle anneler ve babalar yeni doğmuş bebeklerine su vermediklerinde onlara kötülük yaptıklarını ve bebeklerini susuz bıraktıklarını düşünebilir ve konuya duygusal bir şekilde yaklaşıyor olabilirler fakat durum kesinlikle korkulduğu gibi değil.

Yeni doğmuş bebekler anne sütü ile beslendikleri için annenin sütünde bebeğe yetecek miktarda su bulunmaktadır. Anne sütünü yeterli alan bir bebek, anne sütünün %80 kadarının sudan oluşması nedeniyle suya aç kalmayacaktır.

Bir bebeğe yalın halde su 6 ay geçtikten sonra, yani ek gıdalara geçilen dönemde verilmelidir.

Yeni Doğan Bebeğe Su Verilirse Ne Olur?

Yukarıdaki başlıkta da belirtilmiş olduğu gibi bebeklere su verilmesinin uzmanlara göre 6 ay sonunda gerçekleşmesi öneriliyor. Fakat yeni doğan bir bebek annesinin sütü yeterli değilse ve çeşitli sebepler dolayısıyla iyi beslenemiyorsa takviye olarak bir çay ya da tatlı kaşığı ile su içebilir.

Aslında bebeklere yeni doğduğunda su verilmemesinin vücuda direkt olarak bir zararı yoktur. Burada bebeğe 6 ay su verilmemesindeki temel sebep, bebeğin karnını su ile doyurmamaktır. Çünkü eğer bebek karnını saf su ile doyurursa tok olduğu için anne sütünü içmeyecek ve anne sütünde bulunan gerekli mineral ve vitaminlerden yoksun kalacaktır.