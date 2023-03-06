Yeni Doğan Bebek Ne Zaman Yıkanır? Yenidoğan Bebek Kaç Gün Yıkanmaz, Kırkı Çıkana Kadar Yıkanır Mı?

Yeni doğan bebek ne zaman yıkanır sorusu, anne ve baba olmayı ilk defa deneyimleyenler için kafa karışıklığına neden olabilir. Yenidoğan bebek kaç gün yıkanmaz diyen kişilerin, bunu yapmak için bebeğin göbek bağının düşmesini beklemeleri gerekir. Bir diğer araştırılan konulardan biri de bebek kırkı çıkana kadar yıkanır mı sorusudur. Göbek düşmeden bebek yıkanır mı? Neden göbek bağı düşmeden yıkanmamalıdır?

Yeni Doğan Bebek Ne Zaman Yıkanır?

İlk bebeklerini kucaklarına alan kişiler için ne zaman banyo yaptırılacağı konusu oldukça mühimdir. Çoğu anne ve baba, çocukların doğumundan bir süre sonra yıkanması gerektiğini düşünebilir. Ancak bunun için göbek bağının düşmesini beklemek daha doğru olur. Çünkü tüm pediatri uzmanları, yenidoğan bebeklerin banyo yapması için en uygun zamanın bu olduğu konusunda hemfikirdir. Bu yüzden anneler, çocuklarının göbek bağları düşene kadar onları hafif ıslak bir sünger veya nemli ve temiz bir bezle silmelidir.

Bebekler Göbek Bağları Düşmeden Yıkanırsa Ne Olur?

Göbek bağı ne zaman düşer diye merak edenler, bunun doğumdan yaklaşık 1 veya 2 hafta içinde gerçekleştiğini bilmelidir. Göbek bağı düştükten sonra çocuğa ilk banyosu yaptırılabilir. Halk arasında doğru kabul edilen bir diğer yanlış ise bebeklerin kırklarının çıkana kadar yıkanmaması gerektiğidir. Ancak bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Bebekleri, göbek bağları düştükten sonra banyo yaptırmakta hiçbir sakınca yoktur. Ek olarak yenidoğan bebeklerin cildi hassas olduğu için her gün yıkamak zararlıdır. Bunun yerine haftada üç kere banyo yaptırmak yeterlidir.

Bir diğer merak edilen konu ise bebeğin göbek bağı düşmeden banyo yaptırmanın herhangi bir zararının olup olmadığıdır. Her ne kadar uzmanlar banyo için göbek bağının düşmesini beklemeyi önerse de bundan önce yıkamanın herhangi bir zararı yoktur. Bebeğin cildine uygun bir şampuan kullanmak alerjik bir reaksiyon oluşmasını önlemek açısından önemlidir.