Yer İmleri Çubuğu Nerede? Telefonda, Chrome ve Tarayıcıda Yer İşaretleri Nasıl Eklenir, Nasıl Geri Getirilir?

Chorome yer imleri nerede ve yer imleri nerede bulunur, hayatımızı kolaylaştıran internette önemlidir. Chorome uygulamasını kullanırken, sık kullanılan siteleri aramakla zaman kaybetmeyebilirsiniz. Burada yer imleri nasıl eklenir ve yer işaretleri çubuğu açma yöntemini öğrenmelisiniz. Her daim yanınız da taşıdığınız telefonda yer imleri nerede öğrenip ayarlayabilirsiniz. Ayrıca uygulamayı kaldırdığınız durumda yer imleri nasıl geri getirilir, çok kolay bir yöntemle öğrenebilirsiniz.
Chorome, favori ve sık ziyaret ettiğiniz web sitelerinizi hatırlamak için yer imleri çubuğunu geliştirmiştir. Yer imlerinin amacı, Choromeile tüm sayfaları senkronize ettiğinizde yer işaretleri ve şifreler gibi kayıtlı öğeleri size ait tüm cihazlarınızda kullanabilmektir.
Yer imleri ekleme her cihazda Chorome bölümünde olsa da ekleme yöntemi farklıdır. Ama her cihazda yapmanız gereken ilk şey Chorome uygulamasını açmaktır. Yer imleri ekleme ya da kaldırma Chorome uygulamasının da kendi içerisindedir.
Öncelikle hangi cihazda olursa olsun yapmanız gereken ilk adım Chorome uygulamasını açmak olacaktır. Daha sonra yer imi ekleme cihazdan cihaza göre değişiklik göstermektedir. Chorome uygulamasını açtıktan sonra sık kullandığınız siteyi ziyaret etmelisiniz. Bilgisayarda, Android'de ve İPhone -iPad'lerde yer imi ekleme ve kaldırma farklıdır. Şimdi sırasıyla Bilgisayarda, Android'de ve İPhone -iPad'lerde yer imi nasıl eklenir bakalım:
Bilgisayarda:
Android'de
İPhone Ve iPad'de
Yine her cihazda yer işaretleri çubuğunu açmak için öncelikle Chorome uygulamasını açmalısınız. Sonrasında her cihazda yer işaretleri çubuğunu açmak biraz farklıdır.
Bilgisayarda:
Android'de:
Kaldırılan yer imleri çubuğunu eklendiği kadar geri getirmesi de kolaydır. Yapmanız gereken hangi cihaz türünü kullanıyorsanız yer imleri ekleme yollarının aynısını uygulamaktadır. Aynı yoldan giderek yer imleri çubuğunu tekrar geri getirebilirsiniz.