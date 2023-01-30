Yer İmleri Çubuğu Nerede? Telefonda, Chrome ve Tarayıcıda Yer İşaretleri Nasıl Eklenir, Nasıl Geri Getirilir?

Chorome yer imleri nerede ve yer imleri nerede bulunur, hayatımızı kolaylaştıran internette önemlidir. Chorome uygulamasını kullanırken, sık kullanılan siteleri aramakla zaman kaybetmeyebilirsiniz. Burada yer imleri nasıl eklenir ve yer işaretleri çubuğu açma yöntemini öğrenmelisiniz. Her daim yanınız da taşıdığınız telefonda yer imleri nerede öğrenip ayarlayabilirsiniz. Ayrıca uygulamayı kaldırdığınız durumda yer imleri nasıl geri getirilir, çok kolay bir yöntemle öğrenebilirsiniz.

Yer İmleri Nerede Bulunur Ve Chorome Yer İmleri Nerede?

Chorome, favori ve sık ziyaret ettiğiniz web sitelerinizi hatırlamak için yer imleri çubuğunu geliştirmiştir. Yer imlerinin amacı, Choromeile tüm sayfaları senkronize ettiğinizde yer işaretleri ve şifreler gibi kayıtlı öğeleri size ait tüm cihazlarınızda kullanabilmektir.

Yer imleri ekleme her cihazda Chorome bölümünde olsa da ekleme yöntemi farklıdır. Ama her cihazda yapmanız gereken ilk şey Chorome uygulamasını açmaktır. Yer imleri ekleme ya da kaldırma Chorome uygulamasının da kendi içerisindedir.

Telefonda ve Tarayıcıda Yer İşaretleri Nasıl Eklenir?

Öncelikle hangi cihazda olursa olsun yapmanız gereken ilk adım Chorome uygulamasını açmak olacaktır. Daha sonra yer imi ekleme cihazdan cihaza göre değişiklik göstermektedir. Chorome uygulamasını açtıktan sonra sık kullandığınız siteyi ziyaret etmelisiniz. Bilgisayarda, Android'de ve İPhone -iPad'lerde yer imi ekleme ve kaldırma farklıdır. Şimdi sırasıyla Bilgisayarda, Android'de ve İPhone -iPad'lerde yer imi nasıl eklenir bakalım:

Bilgisayarda:

Bilgisayarınızda Chrome'u açın.

Gelecekte tekrar ziyaret etmek istediğiniz siteye gidin.

Adres çubuğunun sağında Yıldız'ı tıklayın.

Android'de

Android telefonunuzda veya tabletinizde Chorome uygulamasını açın.

İleride tekrar ziyaret etmek istediğiniz bir siteye gidin.

Adres çubuğunun sağında Diğer, ardından Yıldız'a dokunun.

İPhone Ve iPad'de

Chorome uygulamasını açın.

İleride tekrar ziyaret etmek istediğiniz bir siteye gidin.

Diğer simgesi ardından Yer işaretine sonra da Yıldız'a dokunun

Bilgisayarda ya da Telefonda Yer İşaretleri Çubuğu Açma

Yine her cihazda yer işaretleri çubuğunu açmak için öncelikle Chorome uygulamasını açmalısınız. Sonrasında her cihazda yer işaretleri çubuğunu açmak biraz farklıdır.

Bilgisayarda:

Önemli: Yer işaretlerini en kolay şekilde yer işaretleri çubuğunda ilgili yer işaretini tıklayarak açabilirsiniz.

Yer işaretleri çubuğunu açmak veya kapatmak için diğer simgesi

Diğer ardından Yer işaretleri ardından Yer İşaretleri Çubuğunu Göster'i tıklayın.

Android'de:

Android telefonunuzda veya tabletinizde Chorome uygulamasını Chorome açın.

Sağ üstte Diğer Diğer ardından Yer işaretleri'ne dokunun.

Adres çubuğunuz ekranın alt tarafındaysa adres çubuğunda parmağınızı yukarı doğru kaydırın. Yıldız'a Yıldız ekle dokunun.

Bir yer işaretini bulun ve dokunun.

İPhone veya iPad'lerde

İPhone veya iPad'inizde Chorome uygulamasını Chorome açın.

Diğer Diğer simgesi ardından Yer İşaretleri'ne dokunun.

Bir yer işaretini bulup dokunun.

Yeni bir sekmede veya Gizli sekmede açmak için yer işaretine dokunup basılı tutun.

Yer İmleri Nasıl Geri Getirilir?

Kaldırılan yer imleri çubuğunu eklendiği kadar geri getirmesi de kolaydır. Yapmanız gereken hangi cihaz türünü kullanıyorsanız yer imleri ekleme yollarının aynısını uygulamaktadır. Aynı yoldan giderek yer imleri çubuğunu tekrar geri getirebilirsiniz.