YouTube Ne Zaman Kuruldu? YouTube Türkiye’ye Ne Zaman Geldi ve Hangi Yıl Çıktı?

YouTube, birçok kişinin işi ve birçok kişinin de eğlenme yeri olarak hayatlarımızda yerini aldı. Birçok kullanıcı Türkiye'de YouTube ne zaman çıktı sorusunu cevabını bilmemektedir. YouTube, Türkiye'ye 2010 yılında gelmiştir ve o zamandan beri adından sık sık bahsettirmiştir. Yayınlanan ilk video ise Jawed Karim tarafından San Diego Hayvanat Bahçesi 'nde çekilen bir video olmuştur, bu da YouTube'un ilk video nedir sorusunun cevabı olmaktadır. Hadi gelin YouTube ne zaman kuruldu adlı yazımızı beraber inceleyelim.

YouTube Ne Zaman Kuruldu?

YouTube, bugün dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya hizmet veren en popüler video paylaşım platformlarından biridir. Ancak pek çok kişi, YouTube'un ne zaman kurulduğunu bilmez. Eğer siz de bunun merakınız varsa, aşağıdaki bilgiler size fikir verebilir.

YouTube, 14 Mart 2005'te Kaliforniya, San Bruno'da kurulmuştur. Kurucuları olan Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim, zamanlarının popüler video paylaşım sitelerinden hoşnut olmadıkları için kendilerine alternatif bir platform arayışına girdiler. Bu arayışın sonucunda, kullanıcıların kendilerine ait videoları kolayca yükleyebilecekleri ve izleyebilecekleri bir platform oluşturmaya karar verdiler.

YouTube, ilk olarak "Tune In Hook Up" olarak adlandırılmıştır. Ancak daha sonra YouTube olarak adlandırılmasına karar verdiler. İlk olarak 2005 yılının Şubat ayında beta olarak lanse edildi ve Mart ayında ise hizmete açıldı. İlk yıllarında, YouTube'da yalnızca kullanıcılar tarafından yüklenen videolar yer alıyordu. Ancak zaman içerisinde, platform popüler hale geldi ve bugün dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya hizmet vermektedir.

YouTube, kuruluşundan bu yana oldukça hızlı bir şekilde büyüdü ve bugün dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya hizmet vermektedir. Platform, kullanıcıların kendilerine ait videoları yükleyebildiği gibi, izleyebildiği ve yorum yapabildiği bir ortam sunmaktadır. Aynı zamanda YouTube, bugün dünya genelinde popüler olan birçok şarkıcı, yazar, yazar ve youtuber'ın kariyerlerini başlattığı bir platformdur.

YouTube Türkiye'ye Ne Zaman Geldi ve Hangi Yıl Çıktı?

YouTube, 2005 yılında kurulmuş ve hızla büyüyerek dünya genelinde popüler bir video paylaşım platformu haline gelmiştir. Bu platform, Türkiye'de de oldukça popüler olmuş ve kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Ancak YouTube'un Türkiye'ye ne zaman geldiği ve hangi yıl çıktığı konusunda fikir sahibi olmak isteyenler için aşağıdaki bilgiler fikir verebilir.

YouTube, Türkiye'de 2006 yılında kullanıma açılmıştır. Bu tarihte, Türkiye'de internet kullanımı henüz yaygın değildi ve video paylaşım sitelerine erişim sınırlıydı. Ancak bu platformun Türkiye'ye geldiği tarihte, kullanıcılar videolarını yükleyebildiği ve izleyebildiği bir ortamda bulunabildiler.

YouTube'un Türkiye'de hızla yaygınlaşmasına rağmen, platformun kullanımı için bazı sınırlamalar getirilmiştir. Özellikle 2008 yılından itibaren, Türkiye'de YouTube erişimi sıklıkla engellenmiştir. Bu engellenmeler, özellikle siyasi nedenlerle gerçekleştirilmiştir ve Türkiye'de internet kullanıcılarının erişimini sınırlandırmıştır.

Ancak ne yazık ki, 2012 yılında Türkiye'de yapılan bir yasal değişiklikle birlikte YouTube'un erişimi tamamen engellenmiştir. Bu kararın sebebi, Türkiye'de yapılan bir davada, YouTube'un birçok siyasi içerikleri yayınladığı yönünde bir iddia idi. Bu yasa değişikliği sonrasında, Türkiye'de YouTube'un erişimi birçok yıl boyunca engellenmiştir.

Son yıllarda, Türkiye'de YouTube erişiminin kısıtlamalarının azaltılmasına rağmen, hala bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'de YouTube kullanımının tam olarak serbest olduğu söylenemez.